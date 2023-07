Búzios ganha plataforma de reservas de hotéis com preço atrativo

Búzios tem plataforma oficial para reservas de hotéis e pousadas

Um dos cartões postais mais famosos do Brasil tem, a partir deste mês, oficialmente, uma plataforma oficial da cidade para reservas de hotéis e pousadas com preços super atrativos, com tecnologia e segurança.

É o VistNow Búzios, fruto da parceria da Prefeitura com a plataforma de viagens VisitNow. O objetivo do lançamento é fomentar a atividade turística da cidade, com uma solução democrática (todos os tipos de hotéis), intuitiva, além de promover a redução dos custos com comissões do mercado hoteleiro, que chegam a pagar mais de 40% de comissões para as plataformas de Viagens. Com a redução desses custos, os hotéis e pousadas poderão oferecer melhores preços para os viajantes.

A plataforma possui um grande diferencial, através de uma parceria com a Omnibees, empresa de soluções tecnológicas líderes do segmento hoteleiro, que possui diversos hotéis e pousadas no Brasil e em outros países. A ideia é oferecer ao mercado hoteleiro da cidade uma solução Web/App para divulgação e valorização dos serviços como um canal oficial de vendas diretas do destino. Dentre os benefícios para o município, está o redirecionamento do ISS, o tributo que incide na prestação de serviços, que deixa de ir para São Paulo por exemplo, como ocorre com as outras plataformas, e fica no município de origem, gerando arrecadação e receita para a região.

Mais de 200 hotéis já aderiram ao VisitNow B, podendo chegar a mais 500 hotéis e pousadas a partir da conexão com Ominibbess entre outras plataformas para distribuição de hotéis. Dentre os que já aderiram estão: Ferradura Resort, Pousada Abracadabra, Hotel Miratlantico, Hotel Afrika, Pousada Bucaneiro, dentre outros.

O buzios.visitnow.com.br é chancelado pela prefeitura e vem com a proposta de aumentar as receitas dos hotéis, pousadas e municípios, sem intermediários com alto custo, sendo o principal canal de reservas de Búzios, com o melhor preço para o cliente final. “O VisitNow deseja contribuir com a ampliação e valorização do turismo nacional. Nosso objetivo é o de ser o marketplace oficial para os principais destinos do país, em parceria com Prefeituras, sendo Búzios o primeiro, trazendo maior competitividade e redução das despesas dos hotéis, tudo isso com segurança para reservas através da plataforma”, explica Bruno Guimarães, sócio-fundador do VisitNow.

Canhão de vendas

Além do canal de vendas diretas, o VisitNow B apresentará uma grande novidade para os estabelecimentos de hospitalidade com o canhão de vendas – uma funcionalidade extra para que os hotéis possam criar campanhas de vendas por meio da plataforma. O VisitNow B é uma plataforma disruptiva que vai gerar um movimento nacional de desenvolvimento do destino.

Entre os diversos diferenciais e benefícios para as cidades, estão: eliminação dos intermediários com alto custo (OTAs até 40% comissão); plataforma de reservas oficial do destino com objetivo de aumentar as receitas de hotéis, pousadas e município, com app e site customizados; portal moderno de e-commerce com opções de campanhas por meio do canhão de vendas e CRM; sistema de reservas de grupos de amigos e famílias com o VisitNow Grupos, no qual o usuário poderá organizar a sua viagem on-line e com especialistas no destino desejado; fomento do turismo e da cultura por meio de campanhas de mídias digitais e tradicionais, influenciadores e eventos realizados na cidade; valorização dos serviços e comércio locais, com as melhores opções de hotéis, pousadas, guias turísticos, passeios e restaurantes (na primeira fase serão hotéis, pousadas e similares); geração de empregos diretos e indiretos, além de aumento da arrecadação de impostos no município, com a abertura de filial em cada cidade participante do movimento.

Queda do dólar: momento ideal para programar viagens internacionais

Confira as principais dicas para aproveitar a queda no preço da moeda e planejar viagens ao exterior

No último mês, o dólar chegou ao menor preço desde o primeiro semestre do ano passado. Marcado pelo bom preço da moeda, o momento tem se mostrado como um período propício para tirar as viagens internacionais do papel. A Maxmilhas — travel tech que oferece formas inteligentes para a pesquisa e compra de passagens aéreas promocionais, hotéis e pacotes de viagem — traz respostas para os principais questionamentos neste momento.

Antes de tudo, é importante reforçar que a queda do dólar faz com que viajar se torne mais barato não só para os Estados Unidos, mas também por quase toda a Europa, já que a queda do dólar pode influenciar a cotação do euro. Sendo assim, as dicas de planejamento valem para vários destinos e diferentes tipos de viagem passam a caber no bolso:

· PASSAGENS AÉREAS — Para começar, a dica é definir o destino e comprar as passagens aéreas com antecedência. A orientação vale para todos os períodos do ano, mas, com a queda da moeda, pode ser possível encontrar trechos com preços ainda mais baratos.

· COMPRA DOS DÓLARES — Com o destino escolhido e as passagens aéreas em mãos, chega a hora de separar o orçamento para a conversão de moeda. A segunda dica é relacionada à principal dúvida dos viajantes: qual é o momento certo para comprar os dólares? Para Juliana Abrantes, Gerente Comercial da Maxmilhas, tudo depende da antecedência de compra da viagem. Se a data já está próxima, o ideal é que a compra seja feita o quanto antes, mas, se for possível esperar por mais um tempo, comprar aos poucos é uma boa estratégia para economizar. O conselho é ir acompanhando a cotação e aproveitar as quedas para comprar pequenas quantidades. Assim, você não corre o risco de comprar tudo de uma vez hoje e amanhã ter outra queda no preço da moeda.

· LIMITE DE COMPRA — Vale lembrar que não existe um valor limite para a compra de moeda estrangeira, mas, na hora do embarque, o turista deve se atentar às normas da fiscalização aduaneira quando o total em espécie ultrapassar os 10 mil, independente da moeda. A regra não vale para o cartão de crédito ou débito, apenas cédulas físicas.

· CARTÃO DE CRÉDITO — Com a queda do dólar, o momento também é adequado para planejar as experiências da viagem, como passeios, entradas para museus e shows, experiências gastronômicas etc. Nesses casos, a dica é realizar a compra à vista (no boleto ou débito), fora do cartão de crédito. “Muitas pessoas não sabem, mas, além da adição de impostos (o conhecido IOF), a compra internacional é debitada com a cotação do dia do pagamento da fatura, o que significa que o dólar pode estar mais alto e o resultado da conversão acabar altíssimo. Escolher um bom método de pagamento é essencial”, compartilha Abrantes.

Além de considerar a cotação da moeda, Juliana Abrantes indica que o viajante considere mais alguns passos para uma viagem econômica: “Além de comprar as passagens aéreas, também vale conferir reservas de hospedagem e pacotes com passeios, principalmente em destinos com alta demanda. Muita pesquisa e planejamento são os segredos para uma viagem internacional mais barata”.

SOBRE A MAXMILHAS – A Maxmilhas é uma plataforma pioneira de pesquisa, comparação e compra de passagens aéreas mais econômicas, que oferece combinações inteligentes de tarifas, entre elas, passagens emitidas com milhas de pessoas cadastradas no site. Em 2021, ainda na superação da pandemia da Covid-19, lançou novos produtos: pacotes exclusivos de viagens e reserva de hotéis no mundo todo com descontos. Criada em 2013, em Belo Horizonte (MG), revolucionou o mercado de viagens sendo o primeiro marketplace de passagens aéreas com milhas para o consumidor final e já realizou mais de 10 milhões de viagens. Ao longo de sua trajetória, a travel tech integrou o programa da Endeavor (2017), foi eleita Startup do Ano pelo Startup Awards (2017), entrou no ranking das revistas Época Negócios e PEGN das “100 Startups Brasileiras para Ficar de Olho” (2018), conquistou o Prêmio E-Commerce Brasil de Inovação (2018) e foi escolhida, em 2021, pela 5ª vez consecutiva, uma das melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, seguindo no top 10 do ranking regional do GPTW. A empresa também integra o ranking nacional do GPTW de melhores empresas de Tecnologia para se trabalhar, além do ranking de Hotelaria e Turismo.

