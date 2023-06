Viagens em família no Airbnb crescem 130%

As viagens em família estão em alta no Airbnb.

No Brasil, de acordo com dados da plataforma, as reservas para viagem em família — que inclui pelo menos uma criança ou bebê — cresceram 130% em 2022 na comparação com antes da pandemia, em 2019. Globalmente, esse crescimento foi de 60%, com mais de 15 milhões de check-ins em quase 90.000 destinos2.

Com as férias de julho batendo à porta, viajar com praticidade, conforto e segurança é algo indispensável. E são muitas as razões pelas quais as famílias gostam de utilizar o Airbnb durante os dias de descanso. A possibilidade do self check-in para acessar um lugar sem precisar que o anfitrião esteja no local, espaços e quartos para acomodar confortavelmente uma família com filhos e animais de estimação, além de cozinha completa são apenas alguns dos benefícios que hóspedes podem usufruir ao reservar um espaço disponível na plataforma. Muitas dessas famílias também reservaram acomodações no Airbnb devido ao custo-benefício do espaço obtido, em comparação com outras opções de acomodação3.

Tendências de viagem em família no Airbnb

Para onde vão: Piscinas incríveis, Em frente à praia e Tropical são as principais categorias para viagem em família no Airbnb. Entre os destinos mais populares em reservas para viagens familiares no Brasil em 2022, estão:

Florianópolis, Santa Catarina

Ubatuba, São Paulo

São Paulo, São Paulo

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Guarujá, São Paulo

São Sebastião, São Paulo

Bertioga, São Paulo

Gramado, Rio Grande do Sul

Cabo Frio, Rio de Janeiro

Balneário Camboriú, Santa Catarina

Esses destinos ilustram como o Airbnb é uma ótima opção para famílias, que estão cada vez mais adotando novos hábitos para curtir os momentos de descanso.

Anfitriões se beneficiam das viagens em família

A popularidade desse tipo de viagens cria oportunidades significativas de ganhos financeiros para aqueles que consideram ser anfitriões no Airbnb. Os anfitriões na plataforma geraram coletivamente mais de US$ 14 bilhões em reservas com famílias no ano passado5 ao redor do mundo.

Tornar-se um anfitrião no Airbnb está mais fácil do que nunca. No ano passado, durante a Edição de Novembro 2022, a plataforma anunciou o Anúncio Fácil , que oferece aos novos anfitriões opções de interagir gratuitamente com um Superhost para orientações individuais, receber um hóspede experiente na primeira estadia e ter acesso fácil a uma equipe de Atendimento à Comunidade especialmente treinada. Desde novembro, o dobro de anfitriões em potencial está fazendo parceria com Superhosts em suas regiões e recebendo orientação personalizada enquanto navegam no processo de se tornarem anfitriões pela primeira vez.

