SB. Férias da criançada começa na 2a

Criançada SB. Mais de 16 mil da Rede Municipal entram em férias na segunda (26)

Mais de 16 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d´Oeste entram em férias a partir de segunda-feira (26). Nesta sexta-feira (23) as aulas serão realizadas em meio período, com horários diferenciados para cada unidade. No outro período haverá avaliação dos professores. O horário destinado ao atendimento dos alunos desta sexta-feira (23) foi organizado de acordo com o segmento. Mais de dois mil funcionários também entram em férias. As aulas retornam no dia 27 de julho.

O segundo semestre letivo inicia no dia 27 de julho, quinta-feira. Já os professores e funcionários retornam no dia 26 de julho para planejamento e organização escolar. A Secretaria de Educação permanece com atendimento normal durante as férias escolares de segunda a sexta-feira, das 7 às 16 horas, na Rua Graça Martins, 680, Centro. O telefone para contato é (19) 3464.9449.

