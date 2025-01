Prefeitura de Americana abre licitação para compra de 13,1 mil kits de material escolar

A Prefeitura de Americana vai adquirir 13,1 mil kits de material escolar para estudantes da rede municipal de Educação. O edital de abertura de licitação foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (15), disponível em www.americana.sp.gov.br. Além das crianças e adolescentes atendidas nas escolas municipais, professores da rede também terão materiais específicos para a rotina de trabalho.

São 5.000 kits de material escolar para estudantes do Ensino Fundamental I, 2.200 kits para o Fundamental II, 1.820 kits para quem está matriculado nas creches (Maternal I e II) e 4.080 kits para crianças das Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), além de 1.200 mil kits para os docentes.

No ano letivo de 2025, cada estudante do Ensino Fundamental vai utilizar um kit para as atividades realizadas dentro e fora da escola. Já as crianças da Educação Infantil terão a orientação dos professores para o uso dos materiais escolares durante as propostas pedagógicas.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, destacou o planejamento da gestão para que os estudantes da rede utilizem kits de qualidade. “Atentos à qualidade da Educação, o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi sempre conferem os materiais adquiridos antes da entrega às crianças e, para este ano, seguimos exigindo o mais alto padrão para que nossos estudantes encontrem as melhores condições para seu desenvolvimento pedagógico”, declarou.

Estudantes do Ensino Fundamental I receberão kits contendo apontador plástico com depósito, caneta hidrográfica com 12 cores, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, régua de 30 cm, tesoura com ponta arredondada, quatro cadernos de capa dura, pasta com elástico, caneta marca texto amarela, duas borrachas, duas canetas esferográficas na cor azul e uma vermelha, caixa de lápis de cor com 12 cores e caderno de desenho.

Já quem estuda no Fundamental II utilizará o kit com apontador plástico com depósito, canetas hidrográficas com 12 cores, dois tubos de cola líquida, quatro lápis grafite, régua de 30 cm, transferidor escolar de 180°, quatro cadernos universitários de capa dura, pasta com elástico, caneta marca texto amarela, três canetas esferográficas na cor azul e uma vermelha, duas borrachas e uma caixa de lápis de cor com 12 cores.

Os kits para a Educação Infantil contemplam novos materiais, adicionados em virtude da formação “Espaços da Infância” ministrada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) aos profissionais da rede, e em atendimento a solicitação dos gestores.

O kit para as crianças do maternal I e II e creche contém bloco criativo colorido, cola líquida, apontador jumbo, lápis grafite jumbo, giz de cera com 12 cores, tesoura escolar com ponta arredondada, aquarela 12 cores, lápis de cor jumbo com 12 cores, agenda escolar, massas de modelar com 6 cores e pincel broxinha.

As crianças de EMEI terão à disposição kits com bloco criativo colorido, apontador jumbo, caneta hidrográfica jumbo 12 cores, borracha escolar, cola líquida, dois lápis grafite jumbo, giz de cera 12 cores, tesoura escolar com ponta arredondada, aquarela 12 cores, lápis de cor jumbo com 12 cores, agenda escolar, massas de modelar com 6 cores e pincel.

