Android versus IOS: para qual vale a pena a assinatura

Android versus IOS: por que vale a pena assinatura de Android?

*Por Felipe Moraes, coordenador de operações e CX da Leapfone

Rivais de peso no mercado mobile, os sistemas operacionais Android, da big tech Google, e iOS, da reluzente maçã, apostam em abordagens muito diferentes e conquistam a preferência de muitos usuários que não cogitam mudar de lado nessa polarização. Vantagens e desvantagens à parte, na corrida pelo domínio na área, o Android é tido como mais customizável, permitindo a instalação de apps que estão fora da Play Store, por exemplo, enquanto o iOS restringe esse acesso, oferecendo um ambiente mais seguro e privativo.

Hoje, de acordo com o Stock Apps.com, sete em cada dez smartphones são operados com o sistema do Google e dois dos três restantes provavelmente são movidos pelo da Apple. Ocasionalmente, um desses três usará um dos outros sistemas operacionais menos conhecidos. Diante desse cenário de predileção, até mesmo o magnata Bill Gates, co-fundador e ex-executivo da Microsoft e uma das figuras mais influentes no mundo da tecnologia, já revelou em entrevista que prefere o Android ao iOS.

Mas, se você está com dúvida entre as duas plataformas para escolher seu próximo plano de assinatura de celular, trago aqui alguns pontos que vão ajudar a favorecer o sistema operacional que ainda domina geral.

Usabilidade

A possibilidade de customizar a aparência e as funcionalidades consideravelmente maior no Android é um dos pontos fortes da plataforma do Google. É possível alterar praticamente tudo na sua tela inicial, como escolher fontes de menus, além de adicionar widgets e atalhos. Em alguns modelos, há a opção de modificar todo o tema do celular. Além disso, o sistema foi criado com código aberto. Ou seja, ponto crucial para quem procura por vantagens para o desenvolvimento de aplicativos.

Variedade de apps gratuitos

Como o Android é de código aberto, é muito comum encontrar aplicativos gratuitos no Google Play. Trata-se de uma das melhores vantagens do Android do ponto de vista dos usuários. Enquanto o sistema do Google tem quase 3 milhões de apps gratuitos para toda a comunidade, o iOS mal chega a 2 milhões.

Diversidade e versatilidade

Outra grande vantagem é que grandes fabricantes de celulares aderiram ao Android, como Samsung, Motorola, Xiaomi, entre outras. Isso permite que o usuário conte com mais opções no mercado. Há, por exemplo, diferentes ofertas que privilegiam excelentes câmeras para fotos e vídeos; modelos com carregamento rápido; opções à prova d’água etc. Isto é, cada fabricante tem seus pontos fortes, e o consumidor escolhe qual mais lhe convém.

Bateria duradoura

Mais um atributo favorável de alguns smartphones com o Android diz respeito à boa vida útil da bateria e à carga rápida. Para se ter uma ideia, existem opções que ficam até três dias longe da tomada.

Frente a esses aspectos, é fácil notar que o sistema do Google oferece recursos mais flexíveis e benefícios que conquistam a maioria. Independentemente dos fãs de plantão, o importante na hora de escolher o seu smartphone é conhecer as características de cada modelo (e do plano de assinatura) para avaliar, de fato, as vantagens e desvantagens em cena.

Sobre a Leapfone

Criada em 2021, a startup Leapfone é pioneira no conceito de Phone as a Service e na oferta de smartphones como novos por assinatura. Por meio de um pagamento mensal recorrente, o usuário tem acesso a aparelhos poderosos com direito à troca anual, seguro e assistência técnica. Dessa forma, o objetivo da empresa é democratizar e facilitar o acesso dos brasileiros a smartphones de ponta, transformando a realidade do mercado de telefonia no país. Mais informações em: https://leapfone.com.br ou @leapfone.

IA nas empresas: como as ferramentas colaboram na performance dos colaboradores

A Inteligência Artificial (IA) está rapidamente se tornando uma parte essencial nas tarefas diárias, trazendo benefícios significativos para as empresas e seus colaboradores. Com o rápido avanço de ferramentas baseadas em IA, profissionais dos mais diversos setores estão encontrando novas maneiras de otimizar o trabalho e impulsionar a produtividade de maneira revolucionária. A criação de conteúdo é uma dessas áreas em que a IA pode ser uma ferramenta de apoio valiosa, tornando-se uma aliada no processo de melhoria do desempenho dos colaboradores.

Segundo Ricardo Martins, especialista em Marketing e professor de Inovação Digital, “A IA pode desempenhar um papel fundamental na criação de conteúdo de alta qualidade e relevante, se bem utilizada”. Com as ferramentas disponíveis atualmente, as empresas podem automatizar tarefas de pesquisa, análise de dados e até mesmo redação, permitindo que os colaboradores se concentrem em atividades que demandam habilidades humanas, como a criatividade e a tomada de decisões estratégicas. Essas ferramentas fornecem insights valiosos, sugerem ideias e ajudam a desenvolver conteúdo personalizado, que é crucial para atrair e engajar o público.

Dados recentes divulgados sobre os efeitos reais da Inteligência Artificial na vida dos funcionários, realizado por duas instituições de ponta em tecnologia – a Universidade Stanford, na Califórnia, e a escola de administração do MIT (Massachussetts Institute of Technology), aponta que o uso de ferramentas de IA generativa, aquelas que respondem como humanos, aumenta a produtividade em 14%. Esses números validam ainda mais a importância que a IA representa para o ambiente corporativo hoje em dia.

No que se refere a criação de conteúdo baseado em IA, podemos ver o uso em diversas áreas, desde marketing digital até treinamento corporativo. Por exemplo, em uma campanha de marketing, a IA pode analisar dados de mercado e comportamento do consumidor para identificar tendências e preferências. Em seguida, ela pode gerar sugestões de temas, palavras-chave e até mesmo redigir conteúdo persuasivo para diferentes canais, como blogs e mídias sociais. Isso economiza tempo para os colaboradores, que podem se concentrar em estratégias mais abrangentes e na interação direta com o público.

Além disso, a Inteligência Artificial pode ser um instrumento poderoso para o treinamento corporativo. Com as ferramentas de criação de conteúdo baseadas em IA, é possível desenvolver materiais de treinamento personalizados e interativos.

Esses materiais podem incluir simulações, jogos e vídeos que auxiliam os colaboradores no aprendizado e na assimilação de novos conhecimentos. Segundo Lisane Andrade, CEO da Niara, ferramenta de Conteúdo e SEO, “a IA nos permite criar conteúdos personalizados e sob medida para cada necessidade, como um treinamento sob medida para cada colaborador, ajudando-os a desenvolver habilidades específicas e melhorar seu desempenho de forma eficaz”. Essa abordagem personalizada do treinamento aumenta o engajamento e a retenção de informações, maximizando o potencial dos colaboradores.

No entanto, é importante ressaltar que a IA na criação de conteúdo não substitui a expertise humana. Como afirma Lisane, “a IA é uma ferramenta poderosa, mas é necessário o discernimento humano para garantir a qualidade e a adequação do conteúdo”. Os colaboradores continuam sendo essenciais na definição de estratégias, na interpretação de resultados e na garantia de que o conteúdo produzido atenda aos objetivos da empresa e às expectativas do público.

É evidente que a IA está transformando a forma como as empresas criam conteúdo e desempenham um papel crucial na melhoria da performance dos colaboradores. Ao automatizar tarefas de pesquisa, análise e redação, as ferramentas de IA liberam o tempo dos colaboradores, permitindo que eles se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. A criação de conteúdo baseado em IA também proporciona personalização, engajamento e eficácia no treinamento corporativo. No entanto, é fundamental lembrar que a IA é uma ferramenta de apoio e que a expertise humana continua sendo fundamental para garantir a qualidade e a relevância do conteúdo produzido.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento