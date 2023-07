O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) procura imóvel para locação em Sumaré.

O espaço será utilizado para a instalação da agência da Previdência Social na localidade. O imóvel deve ter área construída e preferencialmente térrea entre 428,89 m² e 509,04 m², ter climatização adequada, além de instalações elétricas e hidráulicas compatíveis com a área e em quantidade suficiente para o funcionamento de uma agência. Os espaços também devem atender às normas de acessibilidade e segurança contra incêndio.

As propostas deverão conter os seguintes documentos:

– prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, com a descrição minuciosa do imóvel/espaço físico, localização, área física, instalações existentes, valor locativo mensal em moeda corrente;

– croqui ou planta baixa do imóvel/espaço físico;

– cópia da documentação dominial, ou seja, escritura e certidão atualizada do Registro Geral do Imóvel (RGI) livre de quaisquer ônus;

– habite-se ou outra certidão que o supra, e

– informações sobre a existência de equipamentos de prevenção contra incêndio compatível com a área do imóvel/espaço físico, de acordo com a ABNT, aprovação em vistoria de segurança do Corpo de Bombeiros e acessibilidade completa (inclusive com certidão do município, quando for o caso).

Caso o imóvel não atenda a todos os requisitos definidos pelo INSS, o proprietário pode se comprometer a fazer as alterações e adaptações necessárias. Essa manifestação, no entanto, também deve constar da proposta que será entregue.

Prazo e local de entrega das propostas:

As propostas de locação serão recebidas até as 16 horas do dia 14 de julho de 2023.

Os interessados podem enviar as propostas para o e-mail patriloc.sr1@inss.gov.br ou via postal ao Serviço de Engenharia e Patrimônio Imobiliário da Superintendência Regional Sudeste I – INSS, no Viaduto Santa Ifigênia, 266, 5º andar, São Paulo, SP, 01033-050. Também é possível entregar a documentação diretamente nesse endereço.

O trailer da Central de Cadastro Único – órgão da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – realizou 68 atendimentos entre segunda-feira (10/07) e esta quarta-feira (12/07) em ação itinerante realizada no bairro Jardim Picerno. Os atendimentos aconteceram na Avenida Fuad Assef Maluf.

Os atendimentos aconteceram das 9h às 12h e das 13h às 15h. A população realizou atualizações cadastrais, além de tirar dúvidas sobre programas e benefícios sociais.

Em abril, a nova sede da Central de Cadastro Único foi inaugurada. O local concentra os atendimentos referentes ao CadÚnico – base de dados do Governo Federal em que estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas. A partir dos dados cadastrados para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: tarifa social de energia elétrica, BPC (benefício de prestação continuada), Auxílio Brasil, entre outros.

A Central de Cadastro Único está localizada na Avenida Luís Frutuoso, nº 448, esquina com a Rua José Maria Barroca e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30h às 16h30. O prédio possui mais de 880 metros quadrados e conta com salas de atendimento e espaço kids climatizados.

Com a nova sede, a inserção de novas informações ou atualização dos cadastros de famílias já inseridas no sistema de assistência social do município foram otimizados. Os formulários físicos, por exemplo, foram substituídos pelo preenchimento informatizado e digitalização de documentos direto no sistema do CadÚnico.

Projeto social ensina técnicas de cinema para 60 crianças e adolescentes de entidades assistenciais de Sumaré

