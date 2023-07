IBGE abre 7 vagas de temporário em Sumaré

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abre inscrições para 7

vagas de trabalho temporárias em Sumaré. As vagas são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento e de supervisor de coleta.

O salário para agente de pesquisas e mapeamento é de R$ 1.387,50. Já o de supervisor de coleta de qualidade é de R$ 3.100.

Sumaré conta com seis vagas para agente de pesquisas e mapeamento, sendo quatro de ampla concorrência, uma para pessoas pretas ou pardas e outra para PCD (Pessoa Com Deficiência). Para supervisor de coleta e qualidade, uma vaga.

As inscrições podem ser feitas através no portal ibfc.org.br e vão até o dia 19 de julho. O valor da inscrição é R$ 42,20. Os candidatos farão uma prova de múltipla escolha, que será aplicada no dia 17 de setembro com duração de 3h30. Os resultados serão divulgados em 23 de outubro.

