Prefeitura adquire equipamento para avaliar condições e risco de quedas de árvores

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana adquiriu um aparelho tomógrafo de impulso para avaliação das árvores, visando a prevenção de quedas e riscos à população. O equipamento avalia as condições da árvore e dos troncos por meio de exame de ultrassom para prevenir riscos de quedas e acompanhar a saúde das espécies e a necessidade de aplicar alguma intervenção, poda, corte ou erradicação.

“É uma aquisição importante para o município que terá, a partir de agora, condições de avaliar melhor cada espécie arbórea, realizando um trabalho de prevenção de quedas e possíveis acidentes”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Os sensores do aparelho eletrônico são fixados no tronco e raízes das árvores e, através de impulsos, ligado ao celular ou computador, o software dará condições de elaboração de gráficos, onde o técnico poderá desenvolver o diagnóstico da situação da saúde da árvore, gerando a imagem tomográfica.

“Com o mapeando do interior da árvore e de suas raízes é possível avaliar se há lesões, podendo ser corrigidas com poda e adubação, por exemplo, indicando o grau de comprometimento e a necessidade de supressão ou não. O trabalho vai ajudar a prevenir quedas, principalmente na época de temporais, evitando transtornos e riscos à população”, reforçou o secretário.

O diretor da Unidade de Praças e Jardins, Antonio Donizetti de Paula, destacou que o aparelho fará a localização precisa dos defeitos da árvore. “O resultado será uma tomografia de rápida compreensão, com operação em PC miniatura ou notebook, medições em duas ou três dimensões, proporcionando uma localização mais precisa com relação aos defeitos ou problemas supostamente apresentados nas árvores”, explicou.

