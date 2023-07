Concessionárias encerram descontos do governo para carros

Com aproximadamente 1.300 veículos comercializados em pouco mais de 1 mês, concessionárias de Americana dão como encerrada a campanha promovida pelo governo federal.

O Portal Novo Momento entrou em contato com as principais delas, veja o balanço:

• Chevrolet: possui estoque para até uma semana.

• Volkswagem: encerra nesta semana

• Jeep: deve acabar hoje (7)

• Peugeot: já encerrou

• Renout: encerra até sábado

• Fiat: deve encerrar amanhã

• Honda: desconto de R$3 mil que deve encerrar esta semana

• Hyundai: encerra hoje

• Cintroën: já encerrou

• Nissan: possui estoque para uma semana

• Ford: não conseguimos contato

• Toyota: possui opção por R$120 mil mas não há mais tempo hábil para garantir o desconto

O veículo mais barato comercializado no município é o Kwid, que custa R$58.990,00.

Os mais vendidos foram: novo Strada, HB20 e Polo Track. A surpresa positiva ficou por conta do novo Peugeot Style.

Nesta sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou que esgotaram todos os recursos previstos para o programa (R$ 800 milhões).

Desta forma, veículos lançados para faturamento a partir de agora já não serão contemplados. No entanto, como apurado por este veículo, algumas concessionárias de Americana conseguiram adquirir estoque, que deve ser esvaziado em poucos dias ou horas.

