Preta Gil, Detox emocional e digital e a saúde mental

Preta Gil no Detox emocional em prol da sua saúde mental

Os últimos tempos não tem sido nada fáceis para a cantora Preta Gil. A luta contra um câncer de intestino, o fim do casamento e a descoberta das traições do marido, em meio ao tratamento de saúde, certamente, foram fatores determinantes para que a cantora de 48 anos, toma-se uma atitude honrosa e corajosa, em prol de sua saúde mental: o seu afastamento, por tempo indeterminado, das redes sociais.

A decisão de se preservar é um autocuidado extremamente necessário no momento em que ela precisa fortalecer sua imunidade para vencer a doença.

Em um desabafo emocionante, Preta destaca e reconhece sua fragilidade momentânea e demonstra maturidade e consciência para seguir em sua batalha pela vida.

A doença por si só, já é um grande desafio a ser enfrentado por qualquer pessoa. Além disso a decepção amorosa, os julgamentos, a exposição exagerada, entre outros fatores, podem contribuir ainda mais para o desequilíbrio físico e emocional, retardando ou dificultando o tratamento ao qual Petra está sendo submetida.

A decisão da filha de Gil foi assertiva, uma vez que esse momento requer tranquilidade e paz. Do ponto de vista psicológico, o afastamento em questão pode ser chamado de Detox emocional.

Assim como o suco Detox, tão conhecido por todos nós, serve para eliminar do corpo excesso de resíduos e toxinas consumidas no dia-a-dia, o Detox emocional, associado a um Detox digital, contribui para equilibrar a mente e o corpo.

Considerando a aceleração da vida e os múltiplos desafios que enfrentamos em tempos atuais, esse Detox apesar de pouco divulgado e praticado, nos oferta uma excelente oportunidade de criarmos novos hábitos e comportamentos que irão modificar o nosso relacionamento com o mundo e conosco.

É uma forma de colocar para fora os pesos de nossas emoções, externando tudo o que nos incomoda ou “contamina” e também nos preservando de situações indesejadas que provoquem desconforto. Quanto mais limpamos a mente, mais abrimos espaço para o novo.

Já o Detox Digital que é o afastamento das redes sociais, a redução do uso de eletrônicos, também auxilia, e muito, para a desintoxicação destes excessos. Principalmente, quando conseguimos nos afastar da vitrine das mídias que expõe nossas fragilidades e potencializa julgamentos e inverdades.

Porém, nem sempre o ser humano se dá conta do quanto está intoxicado com a rotina intensa e com as toxicidades que consume e vão se acumulando pela falta do autocuidado e do amor próprio.

Os desgastes mental e físico precisam ser levados em consideração para preservar o organismo e fazer com que o equilíbrio, através do autoconhecimento e de pequenas atitudes, nos faça enxergar os pequenos detalhes da vida, reconhecer nossas qualidades, nossas forças e permitir que consigamos assumir o controle sobre as nossas vidas e nossas decisões, combatendo os sentimentos tóxicos e impostores, além da ansiedade, raiva, frustração, medo e mágoa.

“Saúde sem Tabaco” Santa Bárbara segue

Enfim, Preta Gil, sabiamente, ativou o seu modo vida equilibrada e saudável com a ajuda de sua rede de apoio e de atitudes mais conscientes.

Limpando a mente e a alma, através da higienização das emoções e do afastamento das redes sociais, consequentemente, estará eliminando os maus pensamentos, jogando fora os sentimentos que aprisionam e envenenam o interior, para transbordar saúde, cura e amor para vencer o câncer.

“Faxinar” o que não acrescenta é valorizar o tempo presente e investir em si mesmo, priorizando a paz, a saúde mental e a tranquilidade através da harmonização da mente e do corpo.

Dra. Andréa Ladislau / Psicanalista

Siga sempre o Novo Momento em todas as redes sociais

Aqui nosso canal no Instagram @novomomento