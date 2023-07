Tarcísio promete seguir com escola-militar

O governador Tarcísio de Freitas promete que a escola-militar

vai seguir no Estado de São Paulo. Ele usou as redes sociais para falar da importância do projeto e ressaltar que o governo de SP vai investir nas escolas cívico-militares.

Fui aluno de Colégio Militar e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O @governosp vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas cívico-militares e ampliar unidades de ensino com este formato em todo o Estado.

Fui aluno de Colégio Militar e sei da importância de um ensino de qualidade e como é preciso que a escola transmita valores corretos para os nossos jovens. O @governosp vai editar um decreto para regular o seu próprio programa de escolas cívico-militares e ampliar unidades de… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) July 12, 2023

Gov Lula acaba com escolas cívico militares

Em Americana, apenas um pequeno grupo de pais e alunos de uma escola se manifestaram interesse no projeto que ainda era do governo federal. Em junho do ano passado, pais, alunos, professores e funcionários da EMEF Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho fizeram ato durante a entrada e saída dos alunos para reivindicar a implantação do projeto da Escola Cívico-Militar na unidade municipal de ensino.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP