Harmonização peniana em idosos e autoestima

A harmonização peniana vem a cada dia vem se tornando mais popular e mudando a intimidade de muitos homens . Até mesmo idosos podem vencer as inseguranças, aumentar a autoestima e ter a vida sexual transformada.

“Para os idosos, a Harmonização íntima pode ser um divisor de águas tanto na vida sexual quanto na afetiva. Em muitos casos, homens nessa fase da vida lidam com inseguranças relacionadas ao envelhecimento, o que pode afetar sua disposição emocional e intimidade no relacionamento.

O procedimento não apenas melhora a aparência estética, mas também restaura a confiança do homem, permitindo que ele se sinta mais conectado com seu parceiro ou parceira”, explica a biomédica Dra. Fernanda Porsch.

A especialista destaca que, na terceira idade, a autoestima é um elemento essencial para uma vida plena. “Sentir-se bem consigo mesmo reflete diretamente na disposição para se engajar em novas experiências afetivas e sociais, promovendo bem-estar geral. Por isso, o impacto da harmonização íntima em idosos vai além da estética, atingindo também a qualidade de vida emocional e relacional”.

O Método Porsch de Harmonização Íntima, criado pela biomédica

é uma solução inovadora que está redefinindo a autoestima e a confiança de milhares de homens. Ele é realizado por meio da aplicação de ácido hialurônico, um componente biocompatível e 100% reversível caso necessário, o procedimento proporciona ganhos de comprimento e espessura do pênis.

A harmonização peniana é feita sem cirurgia, cortes, com anestesia local e promete ser indolor. De acordo com a biomédica e referência internacional em harmonização íntima masculina, Dra. Fernanda Porsch, o aumento não interfere na relação sexual e na ereção.

“Muitos pacientes nos relatam maior prazer também no ato sexual, e quem tem ejaculação precoce acaba retardando um pouco”, diz ela.

O procedimento dura em torno de 40 minutos a uma hora. Já sai do consultório podendo voltar a rotina normalmente. De acordo com Dra. Fernanda, o aumento pode durar 2 anos e é só ir fazendo as manutenções anuais.

“Essa manutenção não será igual a primeira aplicação, será em média 30% da quantidade de produto. Um exemplo: tu possui um carro novo e anda com frequência, esse seu carro não vai deixar de cuidar, tu faz troca de óleo, leva na revisão, troca pneu… O nosso procedimento é a mesma coisa, depois de fazer você faz manutenções 1x por ano”, destaca.

Segundo a especialista, a aplicação de 10ml aumenta em média 4cm, mas varia muito de cada um, da anatomia e do tamanho atual do pênis relaxado. O produto aplicado é o ácido hialurônico.

“O produto é absorvido pelo corpo depois de um tempo (por isso a manutenção)… e o risco é só de alguns roxinhos por alguns dias depois da aplicação”, diz Fernanda, que fala sobre os impeditivos para o impeditivos para o procedimento:

1.⁠ ⁠Você tem que ser maior de 20 anos de idade (o pênis ainda está em desenvolvimento até os 20 anos!)

2.⁠ ⁠Fimose! Você não pode ter aquela pele excessiva que tampe totalmente a glande a ponto de você não ficar com a glande exposta

3.⁠ ⁠Se você já possui algum procedimento permanente no pênis

A manutenção ocorre em média uma vez por ano, ou a cada 15 meses.E o valor médio da manutenção é de 30% do valor do procedimento inicial.

Relações sexuais só podem ocorrer após 15 dias. Além disso, é um método seguro, minimamente invasivo e que permite uma rápida recuperação, ideal para quem busca resultados eficientes de maneira segura e sem interrupções prolongadas na rotina.

Atualmente, Dra. Fernanda realiza atendimentos em sua clínica localizada em Itajaí (SC) e oferece consultas mensais em São Paulo. Além disso, sua expertise ultrapassa fronteiras, com atendimentos em Nova York e Miami, consolidando o Método Porsch como referência internacional em estética íntima masculina.

Formação e trajetória de excelência

Com mais de uma década de experiência na área da saúde, Dra. Fernanda Porsch se formou em Biomedicina em 2011, na cidade de Santo Ângelo (RS). Após atuar por quatro anos como coordenadora acadêmica, ela descobriu sua paixão pela estética e decidiu se especializar na área, concluindo a formação em Biomedicina Estética.

Buscando sempre aperfeiçoar seus conhecimentos, Dra. Fernanda realizou uma residência em Medicina Estética pela American Society of Anatomy, na renomada Harvard Medical School, nos Estados Unidos. A partir dessa experiência transformadora, participou de diversos cursos nacionais e internacionais, acumulando expertise que culminou no desenvolvimento do exclusivo Método Porsch de Harmonização Íntima.

