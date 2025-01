Erika Hilton escalada para rebater Nikolas em batalha do Pix

A deputada federal Erika Hilton foi ‘escalada’ para rebater os ataques feitos pelo deputado Nikolas Ferreira no caso da taxação do Pix.

O vídeo da paulista também passou da marca de dezenas de milhões de views nas redes sociais X (twitter) e Instagram (Meta).

O vídeo de Nikolas passou da casa dos 100 milhões de views e abriu debate sobre o impulsionamento direcionado que poderia ter sido feito pelas Big Techs, que se assumiram mais de direita após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos.

Erika Hilton, celebs e jovens

Já a deputada do PSol, combativa na Câmara e com forte entrada no meio artístico e entre o público mais jovem, também obteve alcance grande e rápido.

Críticos avaliaram que o vídeo demorou a sair, mas o efeito foi forte ao longo do sábado (dia do lançamento).