Dois casos de tráfico em SB. Veja o final

A GM SB registrou dois casos de tráfico desta quinta-feira

Os casos foram registrados no jardim Santa Fé e no Conjunto Roberto Romano. No primeiro deles, o rapaz estava próximo a um ecoponto. Ele viu a viatura e tentou fugir. Foi abordado e tinha consigo uma pedra de crack e dinheiro.

No segundo caso, ninguém foi detido, mas boa quantia de droga foi apreendida.

Veja abaixo os dois casos contados em detalhes pelas equipes de apoio tático da GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara d’Oeste

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

GCM FERNANDO

DATA: 13/07/23

HORA: 20HRS

LOCAL: RUA TIAGO AZEVEDO DOS SANTOS N°43, SANTA FÉ.

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou M.C.S 38 anos abaixado próximo a entulhos, ao notar a aproximação da equipe o mesmo saiu caminhando rapidamente momento em que percebeu que seria abordado soltou ao solo 1 pedra de crack, submetido a busca pessoal foi localizado consigo a quantia de R$208,00; feito uma varredura entre os entulhos foi localizado uma sacola plástica que continha em seu interior:

– 36 porções de maconha

– 17 eppendorfs de cocaína

– 28 pedras de crack.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão de M. C de acordo com o Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo o mesmo a disposição da Justiça.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

DATA: 13/07/23

HORA: 23HRS

LOCAL: RUA REVERENDO JOÃO FELICIANO PIRES, BLOCO 570 COHAB R. ROMANO.

APREENSÂO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático, está equipe visualizou um indivíduo saindo de uma garagem e este que ao visualizar a equipe se evadiu em desabalada carreira por uma viela ali existente não sendo possível detê-lo, pela referida garagem foi localizado dentro de um tanque de lavar roupas:

– 2120 eppendorfs de cocaína (53 kits)

– 168 porções de maconha (3 kits)

– 120 pedras de crack (3kits).

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde as drogas foram aprendidas após registro dos fatos.

