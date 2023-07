Circuito Arte nas Ruas movimenta SB este sábado

No sábado, dia 15 de julho, a Estação Cultural da Fundação Romi, no centro de Santa Bárbara d’Oeste, será palco do “Circuito Arte nas Ruas”, um dia inteiro de apresentações artísticas e culturais gratuitas, para famílias que buscam boas opções para se divertirem com as crianças neste mês de férias escolares.

Com o patrocínio da Romi S.A. por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento começa às 10h da manhã, com “Animambembe”, do Grupo Último Tipo. A apresentação músico-teatral é um espetáculo que mistura diversas linguagens, muita interação com o público e muita música, incluindo números como “Ritmo” (Poesia de Mário Quintana), “Ponta de Areia” (Nascimento e Brant) e A Casa (Vinicius de Moraes).

O grupo Mundo da Lua apresenta a peça “Cada Um é Um”, uma combinação de palhaçaria, música e desafios com o objetivo de proporcionar diversão e entretenimento para pessoas de todas as idades. A trama gira em torno de três palhaços músicos: Vagalume, Pirilampa e Pisca-Pisca, que entram no palco cantando, dançando e interagindo de maneira envolvente e cativante com o público. Com figurinos oníricos e uma energia contagiante, eles convidarão os espectadores a embarcarem em uma grande brincadeira repleta de surpresas e alegria.

A magia e o encanto do circo estão garantidos com as presenças da Família Burg e do grupo Los Circo Los.

Em “Mistérius”, a Família Burg se inspira na tradição clássica dos palhações para apresentar performances com ampla variedade de técnicas, incluindo truques de mágica e hipnose, que cativam e fascinam o público.

Los Circo Los traz para o Circuito Arte nas Ruas o espetáculo “Circolando”, uma interação cômica divertida entre dois atores que transforma a apresentação em uma obra aberta à improvisação e aos erros, garantindo diversão para todos os espectadores.

Em “E aí, beleza?!”, o grupo Excaravelhas, através da dança, propõe aguçar o olhar do espectador para a diversidade cultural, partindo dos cumprimentos que cada grupo social utiliza para se saudar, explorando a linguagem de gestos e expressões.

Na programação musical, o grupo Sax Supera, do Instituto Anelo, recorre ao saxofone e percussão para mostrar arranjos originais de diferentes gêneros e estilos, como música popular brasileira, pop e funk, além de temas consagrados de filmes, animações e novelas. Já o grupo Jazz Clown faz uma mistura refinada de jazz e comédia, utilizando instrumentos musicais inusitados, como corneta de garrafa pet, percussão em frigideiras, brinquedos de borracha e marionetes, proporcionando uma experiência musical única e envolvente.

Encerrando a programação do dia, o grupo CantaVento mostra o espetáculo Brincantorias, com cantos de roda, trava línguas, improvisos coletivos, num passeio divertido pelas culturas populares do brasil e de outros cantos do mundo. O grande festejo traz ritmos como Moçambique, Cacuriá, Coco, Samba Lenço, Samba de Roda, Congada, entre outros.

Sobre o projeto Circuito Arte nas Ruas: O projeto cultural “Circuito Arte nas Ruas” é uma criação da Direção Cultura e contou com patrocínio da Romi S.A. por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, para a ação em Santa Bárbara d’Oeste. Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes.

Romi S.A: Fundada em 1930 como uma oficina de reparo de automóveis, a Romi S.A conta com 11 unidades fabris no Brasil e mais 02 na Alemanha, e fornece produtos e serviços no mercado nacional e internacional para os mais variados setores da indústria, como aeronáutica, defesa, fabricantes e fornecedoras da cadeia automobilística, bens de consumo em geral, máquinas e implementos agrícolas e máquinas e equipamentos industriais. A empresa é a mantenedora da Fundação Romi, fundada em 1957, em Santa Bárbara d’Oeste, pelo casal Américo Emílio Romi e Olímpia Gelli Romi, com a missão promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura.

Serviço:

Ministério da Cultura e Romi S.A. apresentam:

Circuito Arte nas Ruas em Santa Bárbara d’Oeste

Data: 15/07 (sábado)

Horário: a partir das 10h

Entrada Gratuita

Local: Estação Cultural da Fundação Romi – Av. Tiradentes, 2 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Programação completa:

10h | Teatro – Animambembe, com Grupo Último Tipo

11h | Música – Sax Supera

11h30 | Circo – Mistérius, com Família Burg

12h30 | Música – Sax Supera

13h | Dança – E aí, beleza?!, com Grupo das Excaravelhas

14h | Música – Sax Supera

14h30 | Teatro – Cada um é um, com Cia. Mundo da Lua

15h30 | Música – A música e o palhaço, com Jazz Clown

16h | Circo – Circolando, com Los Circo Los

17h | Música – A música e o palhaço, com Jazz Clown

17h30 | Música – Brincantorias, com Grupo CantaVento

