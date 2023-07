Senac Americana oferece mais de 40 bolsas gratuitas na área de eventos

O Senac Americana oferta mais de 40 bolsas 100% gratuitas para cursos do segmento de eventos. As vagas são para os cursos livres Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo, com turma para julho, e Organizador de Eventos, com início previsto para setembro. O mercado de eventos segue com alta expectativa de crescimento para 2023, com a retomada de festas e celebrações após a pandemia.

Em 2023, são esperadas mais de 4 mil feiras e congressos em todo o país, segundo o portal Feiras do Brasil. A retomada de festas de casamento também incentiva que os profissionais do segmento voltem a contratar. Para acompanhar a expansão, em torno de 60% dos assessores de eventos pretendem aumentar suas equipes, segundo dados do Relatório de Tendências de 2023 da plataforma Casar.com, em parceria com a plataforma Assessoria VIP.

LEIA TAMBÉM: Processo seletivo para professores na FAM segue até dia 18

Por outro lado, encontrar mão de obra qualificada tem sido um grande desafio. Ainda de acordo com o relatório, a defasagem de trabalhadores do segmento chega a 40% nas mais diversas atividades. Portanto, a qualificação profissional é fundamental para quem deseja se recolocar profissionalmente ou alavancar a carreira.

“Nossa metodologia incentiva os alunos a praticarem enquanto aprendem, permitindo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais para que estejam preparados para situações reais que enfrentarão na profissão. Temos o compromisso de formar profissionais aptos para aproveitar as oportunidades do setor, com ótima noção de comunicação, dinamismo, organização e planejamento. Com a retomada das festas tradicionais da cidade, como a Festa do Peão, a de Santo Antônio e do Bom Jesus, esperamos contribuir com a mão de obra qualificada para o município e região”, afirma Sandra Folgosa Amaral, gerente do Senac Americana.

No curso Organizador de Eventos, os alunos poderão se preparar para etapas de organização e execução de eventos, incluindo logística, prospecção de novos clientes e demandas do setor. Já o curso Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo, ensinará os alunos a organizarem e coordenarem diversas etapas que envolvem os preparativos de um casamento, como eventos pré-nupciais, cerimônias e festas.

Formações gratuitas no Senac Americana

São mais de 40 bolsas de estudo 100% gratuitas distribuídas entre os cursos livres Organizador de Eventos e Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo. As oportunidades são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade. Toda a infraestrutura necessária à aprendizagem é fornecida pela instituição, incluindo material didático e acesso às salas de aulas e laboratórios.

As inscrições abrem 20 dias antes do início dos cursos, e devem ser realizadas mediante ordem de chegada, em uma fila de espera virtual. Os interessados devem comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais. Mais informações podem ser encontradas no site: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

Casamento: do planejamento à celebração em grande estilo: início previsto para 17/7. De segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30.

Organizador de Eventos: início previsto para 4/9. De segunda a quinta-feira, das 19h às 22h30.

Serviço

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo, Americana/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-americana

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP