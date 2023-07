Ponto crítico do Zanaga vai ganhar nova rotatória de acesso

Um ponto bastante crítico do bairro Zanaga vai ganhar uma rotatória de acesso. O objetivo é melhorar a segurança viária e a fluidez no trânsito no acesso ao bairro pela rodovia Anhanguera.

A rotatória será construída entre a Avenida Cecília Meireles, Avenida Graciliano Ramos, Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher e o acesso pela rodovia Anhanguera.

O secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves, e o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo, acompanhados do vereador Juninho Dias, realizaram, nesta quinta-feira (13), uma vistoria técnica no local.

“A rotatória é um dispositivo para melhorar o tráfego intenso daquela região, visando evitar acidentes e, principalmente, garantir a segurança dos motoristas e pedestres”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Todo o trabalho de execução civil, como a retirada de parte do canteiro central da Avenida Cecília Meireles, será executado pela Regional do bairro Antônio Zanaga. A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) realizará toda a parte de sinalização horizontal e vertical.

