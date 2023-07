Estratégias de SEO também valem pro Instagram

Um relatório da Statista Market Insights revelou que o Instagram cresceu cerca de 53% nos últimos quatro anos – atingindo 1,33 bilhão de usuários em todo o mundo. Segundo a pesquisa, a plataforma de Mark Zuckerberg crescerá, nos próximos quatro anos, 17,2% (234 milhões de novos usuários) em comparação com 17% (327 milhões) do TikTok – aplicativo que atualmente está dominando o ranking.

Em sua coluna sobre tecnologia na Forbes, o jornalista da área digital, Jonh Brandon, destaca que o “Insta ajuda as pessoas a construírem uma marca”. Ele também ressalta que essa mídia social “tem poder de permanência e é perfeita para fotos e vídeos”. Ou seja, a rede tornou-se uma vitrine muito atrativa para divulgar um negócio ou serviço, gerar de leads e prospects.

Empresas têm enxergado o potencial desse ambiente online e, segundo entusiastas da área digital, assim como em outras plataformas, também é preciso ter estratégias para atrair, engajar e vender no Instagram, sendo a ferramenta de S.E.O. uma das mais poderosas para essa finalidade.

SEO para Instagram

Segundo a CEO da Experta, empresa de comunicação e produção estratégica de conteúdo, Flávia Crizanto, Search Engine Optimization (SEO) é um conjunto de técnicas aplicadas em um site com o objetivo de melhorar seu ranqueamento nos resultados de busca do Google.

A profissional explica que essa estratégia também deve ser utilizada no Instagram como forma de impulsionar organicamente os resultados de um perfil na plataforma. Aplicando as técnicas de S.E.O., é possível conquistar mais relevância e autoridade online para um negócio, fortalecer o alcance dos conteúdos postados no feed e Stories e criar mais interação com os seguidores da rede social.

Outra vantagem do SEO para Instagram é a redução de investimento em campanhas de tráfego pago. A CEO da Experta acrescenta que um perfil que aplica técnicas de S.E.O. é encontrado com mais facilidade na barra de pesquisas do aplicativo.

Técnicas voltadas pro Insta

Para Flávia, é recomendado que uma agência de S.E.O. oriente empresários, empreendedores, influenciadores e pessoas que desejam alavancar organicamente seus negócios no Instagram sobre as principais técnicas de otimização e como aplicá-las.

A primeira tarefa para iniciar a estratégia é configurar a conta para comercial ou Instagram For Business. O Instagram para empresas permite diversos recursos como analisar métricas de publicação, conhecer a localização, idade e o gênero do seu público, criar e personalizar catálogos de produtos, marcar itens da loja em publicações, entre outras possibilidades.

Flávia também destaca que é necessário definir objetivos como, alavancar as vendas ou ser conhecido em outro país. Depois disso, também é preciso construir a persona do negócio, conhecendo perfeitamente seu público-final.

Assim como na estratégia de SEO para sites, a utilização de palavras-chave na elaboração dos conteúdos para essa rede social é muito importante. Por exemplo, ao produzir um conteúdo, coloque palavras-chave que estejam alinhadas com a temática da postagem e com a persona do seu negócio. Crizanto também acrescenta que a principal palavra-chave da empresa também deve ser aplicada no nome da conta do Instagram.

O uso de hashtags também é uma das técnicas, pois auxilia o usuário a encontrar todas as postagens que foram feitas com a mesma hashtag. Porém, Flávia alerta que o produtor de conteúdo precisa se atentar para a quantidade utilizada em cada postagem, pois muitas hashtags podem tornar a postagem genérica e dificultar a entrega para o público.

Outras dicas são elaborar uma biografia atraente, curta e impactante para a marca da empresa ou pessoa, inserir localização nas postagens e não deixar de interagir com seguidores.

A parceria com influenciadores digitais que tenham identificação com o conteúdo criado pelo seu negócio também é importante. Com o apoio desses influencers, é possível expandir a marca, pois, no momento que marcam a empresa ou o perfil em suas publicações, novos usuários e leads qualificados ficam conhecendo o seu negócio. A consequência dessa estratégia é a melhora da autoridade da conta na plataforma.

“Com essas técnicas, as chances de sua marca se destacar na rede social que possui bilhões de seguidores é muito grande, pois a performance do perfil da empresa vai se expandir”, finaliza Flávia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP