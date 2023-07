Nova Odessa atua para evitar hipotermia pelo frio intenso nas próximas noites

Nova Odessa. A Defesa Civil do Estado alertou que, entre esta quinta-feira (13/07) e domingo (16/07), uma frente fria seguida por uma massa de ar frio causará queda significativa de temperatura, com formação de geada em pontos isolados, no Estado de São Paulo. As menores temperaturas ocorrerão entre o final da madrugada e início da manhã de cada dia. Na região de Campinas, a mínima deve ficar na casa dos 7°C, mas com sensação de 5°C.

Por isso, por determinação do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), uma força-tarefa formada pela Defesa Civil, Fundo Social de Solidariedade, Promoção Social e GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa, com apoio de bombeiros civis voluntários, vai às ruas na noite desta quinta-feira, para prestar atendimento e distribuir alimentos, agasalhos e cobertores a cidadãos em situação de rua. O atendimento começa às 21h pela Praça Central José Gazzetta.

A Defesa Civil ressaltou a importância da atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e aquelas em situação de rua. Os animais também sentem frio, por isso é fundamental mantê-los abrigados. Improvisar aquecedores dentro de casa é extremamente arriscado e a prática pode causar acidentes, como incêndio e intoxicação.

O ciclone extratropical que atua no Sul do Brasil causará fortes rajadas de vento na faixa leste do Estado de São Paulo. Este fenômeno permanece entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14). Na região de Campinas, os ventos podem chegar a 80km/h.

CUIDADO

Em Nova Odessa, por determinação do prefeito Leitinho, todo cidadão tem seus direitos respeitados e é tratado de forma humanizada pelo Poder Público. Por isso, desde o inverno de 2021, a Prefeitura mantém um plano de contingência intersetorial para as baixas temperaturas, com ações de auxílio para essa população vulnerável, para protegê-los do risco de hipotermia.

Sempre que as temperaturas caem, Defesa Civil e GCM (Guarda Civil Municipal) percorrem os pontos onde estes cidadãos costumam ser encontrados, oferecendo coberturas, agasalhos e abrigo. Em 2023, a Defesa Civil já vem distribuindo cobertores. Recentemente, foi definido que o abrigamento noturno temporário, caso necessário, vai acontecer no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Jorge.

Se algum cidadão se deparar com uma pessoa em situação de rua correndo risco de hipotermia, pode acionar a Defesa Civil Municipal a qualquer hora pelos telefones (19) 99523-6418 ou 99754-9260. O atendimento é feito 24 horas. Ou então acionar a Defesa Civil do Estado pelo 199.

