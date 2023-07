Kira precisa de um novo lar após ser resgatada, “adotada” e abandonada

A cadela Kira precisa de um novo lar. Ela foi resgatada em Limeira logo após dar à luz 14 lindos filhotes e ter sido abandonada sozinha num imóvel.

Kira recebeu cuidados, exames, tratamento, castração e foi “adotada”, mas infelizmente ela rapidamente foi acorrentada e chegou a ficar 3 dias sem água e alimento.

Agora, Tatiane Lopes, protetora do município vizinho, deu lar temporário para Kira e prometeu entregá-la só para quem realmente estiver disposto a cuidar dela com amor e responsabilidade.

Interessados podem entrar em contato pelo celular 19 98406.6215.

