Americana completa 11 meses sem morte de ‘adulto’ causada por Covid-19

O último “adulto” vítima da doença faleceu no Hospital Municipal dia 12 de agosto de 2022, era um homem de 32 anos que morava no bairro Cordenonsi.

Antes dele, com menos de 52 anos, a última fatalidade havia ocorrido dia 17/02/2022, há cerca de 500 dias. Tratava-se de um morador do Parque das Nações, que tinha 38 anos.

Apesar de estar há quase 1 ano sem mortes de menores de 60 anos, vale destacar que só em 2021 a Covid-19 matou 23 americanenses com menos de 40 anos. Quatro deles tinham menos de 20 anos.

Foram 78 óbitos causados pela doença nesse nos últimos 500 dias, apenas uma das vítimas tinha menos de 50 anos, duas tinham entre 50 e 59 anos, cinco tinham entre 60 e 69 anos e todas as demais tinham entre 70 e 98 anos.

