Dor na coluna afeta grande parte da população jovem e adulta, comprovam estudos

Não podemos só associar dores na coluna com algo relacionado à idade avançada, já que o problema, além de grave e muito recorrente, atualmente afeta a maioria dos jovens e adultos, e isso pode ser justificado por diversos estudos.

Um dos fatores preocupantes está ligado ao descaso com a saúde das pessoas na faixa etária dos 25 aos 40 anos. De acordo com uma pesquisa feita pelo IBGE, um em cada cinco adultos apresenta problemas crônicos na coluna, e parte disso é motivado pela falta de exercícios físicos, já que o mesmo levantamento mostra que 40% dos brasileiros adultos são insuficientemente ativos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que oito em cada dez pessoas no mundo já tiveram ou terão dores nas costas, e ressaltou que, se os sintomas forem negligenciados e as pessoas não procurarem uma ajuda médica especializada em ortopedia ou fisioterapia, o quadro pode evoluir para uma forma grave.

Isso afeta não só a qualidade de vida e todos os aspectos do âmbito pessoal, como também reflete diretamente no desempenho profissional. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2021, mais de 55 mil trabalhadores solicitaram afastamento de suas atividades por problemas na coluna.

A patologia representou a segunda maior causa das licenças, perdendo somente para a Covid-19, que no mesmo período da pesquisa – entre janeiro e julho – apresentou mais de 68 mil casos de infecção.

Todos esses dados são para mostrar que o problema é mais comum do que imaginamos e, principalmente, que ele deve ser tratado com a orientação de um especialista. Ou seja, a automedicação ou ignorar o problema não farão bem.

A informação também é importante para procurar ajuda, portanto confira abaixo alguns quesitos que você precisa se atentar.

Lista dos 7 problemas na coluna mais comuns entre os brasileiros

Hérnia de disco; Bico de papagaio; Escoliose; Osteoporose; Hipercifose – comumente conhecida como “corcunda”; Hiperlordose; Artrose na coluna.

Principais causas e como evitá-las

Os problemas na coluna podem ser ocasionados por diversos fatores, como, por exemplo:

Traumas, quedas ou acidentes;

Problemas congênitos ou hereditários;

Inflamações ou infecções;

Maus hábitos como postura, movimentos repetidos, peso em excesso, exercícios físicos errados, etc.;

Desgaste degenerativo por conta da idade.

Algumas dessas causas podem ser evitadas, como os maus hábitos relacionados a postura e falta de exercícios físicos. Passamos grande parte do dia no trabalho, e algumas profissões variam entre ficar muito tempo em pé ou todo o expediente sentado.

Se o seu caso for o primeiro, invista em calçados apropriados e pratique atividades físicas para fortalecer a sustentação do seu corpo. Mas, se você trabalhar sentado, priorize uma cadeira de escritório confortável e adequada à sua postura.

Todas as patologias citadas e as causas de cada uma delas só podem ser diagnosticadas por um profissional da área da saúde. É essencial prevenir as que podem se desenvolver ao longo dos anos cultivando hábitos saudáveis, mas, para aquelas congênitas, ocasionadas por acidentes ou degenerativas, apenas um médico pode prescrever o tratamento correto.