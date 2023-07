Morre torcedora do Palmeiras vítima de briga de organizadas

Morreu nesta segunda-feira (10) Gabriela Anelli, torcedora do Palmeiras

que estava internada em São Paulo após ser atingida no pescoço por garrafa de vidro em confusão no jogo Palmeiras x Flamengo.

A jovem de 23 anos foi socorrida pela ambulância que fica no próprio estádio e sofreu duas paradas cardíacas. A informação da morte da mulher é da TUP, uma das torcidas organizadas do Palmeiras. Ela morreu na manhã desta segunda-feira no hospital Santa Casa de São Paulo.

Gabriela sofreu duas paradas cardíacas depois de ser atingida por uma garrafa de vidro no pescoço. A briga generalizada terminou com mais 2 pessoas feridas.



O homem suspeito de ter atirado a garrafa que atingiu Gabriela foi preso ainda na noite do sábado.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento