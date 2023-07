Threads. Já saiu 1o livro da rede social

Como se tornar uma marca pessoal valorizada, conquistar mais visibilidade e oportunidades através da web, sem enlouquecer ou ficar refém das redes sociais? Responder a esta pergunta é a proposta do livro Autoridade Digital, lançamento da DVS Editora. Escrita por Rafael Terra, um dos maiores especialistas em tendências digitais do Brasil, a obra é a primeira publicação sobre o assunto do país. Ao apresentar o passo a passo de como agem as marcas pessoais bem-sucedidas na internet, o autor mostra como construir um posicionamento online vencedor.

Vídeos curtos ou longos, dancinhas, fotos, trends e outras ferramentas fazem das redes sociais o grande palco do marketing e, também, daquele conteúdo que não agrega e é facilmente esquecido. Neste sentido, o livro reúne estratégias para quem está perdido nas plataformas e dependente dos algoritmos. Em 272 páginas, Terra mostra como tirar o máximo de proveito para o crescimento de profissionais nas principais plataformas digitais: Instagram, Tik Tok, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google, entre outras.

A obra oferece não só os fundamentos dessa construção, mas também os detalhes técnicos e dá o acesso a capítulos que mostram como ter uma marca autêntica no digital, os conteúdos indicados parar aumentar reputação e audiência, além de apresentar novas possibilidades para geração de receita a partir da construção de autoridade.

“É comum encontrar gente que faz de tudo e até viraliza com algum post, mas não possui autoridade em nenhum assunto. Autoridade Digital é o que faz as pessoas prestarem atenção na sua mensagem e recomendá-las aos outros. É estar no patamar da não barganha. E é este caminho que ensino no livro”, conta Rafael Terra.

O jogo nunca está ganho no mercado nem nas redes sociais. Isso pode

causar ansiedade, mas também pode servir para que você encontre o

equilíbrio necessário para saber que não existe isso de “chegar ao topo”

e parar porque acha que será uma marca eternamente relevante.

O digital muda muito rápido, e isso impacta todos os mercados.

(Autoridade Digital, p. 241)

Autor do livro Instagram Marketing, que apresenta os quatro pilares para traçar uma estratégia de sucesso na plataforma, e com a experiência, a didática e a linguagem acessível de quem está acostumado a falar para imensas plateias, Rafael Terra está à frente de mais uma obra destinada a auxiliar negócios a prosperar, gerar valor e melhorar a vida das pessoas.

Autoridade no assunto, ele atua como professor de MBA de marketing digital e redes sociais nas principais instituições de ensino do Brasil, incluindo USP, ESPM e FIA. Além de ter ajudado mais de 600 grandes empresas a melhorarem sua performance no digital, como Mercado Livre, Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras.

Ficha técnica

Título: Autoridade Digital

Autor: Rafael Terra

Editora: DVS Editora

ISBN: 978-6556950792

Páginas: 272

Preço: R$ 79,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Rafael Terra é um dos maiores conhecedores de tendências no universo dos negócios nas redes sociais no Brasil. Com 20 anos no mercado digital, já realizou consultorias e gestão de projetos digitais para mais de 600 grandes marcas nacionais, incluindo Mercado Livre, Bradesco, Braskem, Unimed, Redbull, Intelbras, STIHL, Sicredi, Santander Cultural, entre outras. É autor do livro Instagram Marketing e presença frequente como palestrante nos principais eventos de marketing e inovação do país. Acumula participações no palco do RD Summit, o maior evento de marketing e vendas da América Latina. Atua como professor de MBA de marketing digital e redes sociais nas principais instituições de ensino do Brasil, incluindo USP, ESPM e PUC. Entre cursos online e presenciais, já teve mais de 50 mil alunos satisfeitos.