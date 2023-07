3 filhotes abandonados são adotados em feira

Três filhotes – 1 gato e 2 cães – foram adotados na feira de adoção

promovida pela Secretaria de Proteção e Bem Estar dos Animais realizada no sábado (08/07) na Avenida Rebouças. Os animais foram acolhidos pela secretaria após serem abandonados.

Os filhotes adotados já tomaram a primeira dose de vacina e tem a castração garantida. Após as etapas para adoção, o tutor assina um termo de adoção.

O secretário da pasta, Regis Costa, lembra que existem ainda muitos animais para adoção. “Ainda temos animais para serem adotados, contamos com todos aqueles que gostam dos bichos para que nos procurem e adotem. Eles precisam de amor e carinho”, ressalta o secretário.

Para mais informações os interessados devem entrar em contato pelo telefone: (19) 3828-8451.

CadÚnico itinerante realiza 22 atendimentos no Três Pontes

O trailer da Central de Cadastro Único – órgão da Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – realizou 22 atendimentos nesta sexta-feira (7/07), em ação itinerante no bairro Três Pontes.

Os atendimentos aconteceram das 9h às 12h e das 13h às 15h. A população pôde realizar atualizações cadastrais, além de tirar dúvidas sobre programas e benefícios sociais.

NOVA SEDE

Em abril, a nova sede da Central de Cadastro Único foi inaugurada. O local concentra os atendimentos referentes ao CadÚnico – base de dados do Governo Federal em que estão registradas as informações socioeconômicas das famílias de baixa renda domiciliadas. A partir dos dados cadastrados para conceder benefícios e serviços de programas sociais, como: tarifa social de energia elétrica, BPC (benefício de prestação continuada), Auxílio Brasil, entre outros.

A Central de Cadastro Único está localizada na Avenida Luís Frutuoso, nº 448, esquina com a Rua José Maria Barroca e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h30h às 16h30. O prédio possui mais de 880 metros quadrados e conta com salas de atendimento e espaço kids climatizados.

Com a nova sede, a inserção de novas informações ou atualização dos cadastros de famílias já inseridas no sistema de assistência social do município foram otimizados. Os formulários físicos, por exemplo, foram substituídos pelo preenchimento informatizado e digitalização de documentos direto no sistema do CadÚnico.

