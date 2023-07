Molina pede escritório da Junta Comercial em Americana

Ricardo Molina tenta viabilizar um escritório da Junta Comercial em Americana.

Em março deste ano, o deputado estadual suplente havia se reunido com o representante da Casa Civil, Sérgio Fontellas nas primeiras tratativas. Para dar continuidade ao projeto, nesta segunda-feira (03) esteve na sede da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, em reunião com o Presidente Marcio Massao Shimomoto.

No encontro, esteve acompanhado pelos representantes do setor Adilson Rogério do Amaral (Presidente da Aescon), Ansley Vieira (Vice-presidente Financeiro da Aescon), Admilson Dotti (Diretor Social da Aescon) e Evando Figueiredo Forti (Presidente do Sicoam), visando discutir parcerias para que o pedido de concretize em breve.

Segundo Molina, o foco é facilitar os trâmites empresariais que requerem resolução presencial, como o registro de atas de reuniões e alterações cadastrais, que atualmente exigem deslocamento até outras cidades da região.

“Vamos reduzir o tempo necessário para abertura ou alteração cadastral de empresas, trazendo o desenvolvimento e valorização dos empreendedores de nossa região. Estamos trabalhando diariamente junto ao Governador Tarcísio, e tenho certeza de que ele nos atenderá!”, comenta.

A instalação de um escritório da Junta Comercial em Americana traria benefícios significativos também para os empreendedores das cidades de Santa Bárbara d´Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Limeira, agilizando os processos empresariais e eliminando a necessidade de deslocamento a outras cidades para trâmites presenciais.

