Juninho Dias quer saber das verbas para obras no Casarão

O vereador de Americana Juninho Dias (MDB) fez um requerimento à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana questionando sobre as verbas para obras no local.

“Diante da importância para a história de nossa cidade e da simbologia que o prédio representa, questionei as reformas do Casarão. Entre as perguntas apresentadas, pontuei quais os valores são destinados para as obras, bem como quais são os serviços necessários no local. É preciso urgência nas obras, é preciso que a importância do prédio seja ressaltada, uma parte importante da nossa história que permanece fechada, impedindo que tantos americanenses o conheçam e entendam as raízes da cidade de Americana”, disse o vereador.

O requerimento nº 528/2023 segue para a pasta competente no Poder Executivo.

