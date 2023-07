Futebol de Americana campeão nos JRegionais

O futebol masculino de Americana foi campeão nos JRegionais

O time conquistou, nesta quarta-feira (12), o título dos 65º Jogos Regionais, em Mococa. A equipe foi campeã invicta da competição na vitória contra Limeira, por 2 x 1.

O time americanense disputou seis jogos no total, com seis vitórias, 13 gols marcados e apenas 3 gols sofridos, sob o comando do técnico Raphael Pereira.

“Atingimos nosso objetivo. Obrigado a todos da Secretaria de Esportes, ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi pelo apoio e pelo convite para estar aqui representando a cidade de Americana. Parabéns a todos os atletas e professores pela dedicação e empenho nos jogos”, comemorou o treinador.

Manuela Ganciar em competições importantes

“Nossos jogadores fizeram bonito em Mococa, um time forte que não perdeu nenhum jogo. Título mais que merecido. Americana é ouro no futebol!”, comemorou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

Basquete feminino é vice

A equipe feminina de basquete ficou com a medalha de prata, após a derrota para Limeira, por 44 x 26.

Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista) dos 65º Jogos Regionais, e encerra a participação na cidade de Mococa nesta quarta-feira.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento