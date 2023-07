Paolla Oliveira publicou uma foto ao lado de Nanda Costa e na cama

Os registros em seu perfil do Instagram despertaram a curiosidade dos seguidores, principalmente pela legenda enigmática.

“É exatamente o que vocês estão pensando”, escreveu a atriz. “Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira”, completou.

A imagem se trata de um registro dos bastidores da nova temporada da série “Justiça”, criada por Manuela Dias. Na trama, as atrizes farão par romântico. Em resposta, Nanda comentou: “Cada dia mais fã! Beijos e até amanhã de manhã”.

Tony Ramos vira Sugar Daddy em Terra e Paixão

O especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, explica que o relacionamento sugar é um tipo de relação entre um homem mais maduro, experiente na vida e generoso. “O Sugar Daddy, que é o provedor financeiro da relação e que proporciona momentos únicos e incríveis, a sua parceira, mais jovem, chamada de “sugar baby”, que por sua vez retribui com companhia, amizade e afeto. Trazendo ao homem mais jovialidade e frescor. Esse tipo de relação é sempre baseada na transparência e honestidade.” Diz Caio.

Entenda:

Após passar uma noite com Antônio (Tony Ramos), Berenice (Thati Lopes), insinua: “Gosto de ser mimada. Um presentinho aqui, uma joia ali… mas só se você sentir vontade, claro.” Antônio diz que se sentiu muito bem e muito jovem ao lado dela e que tem o desejo de encontrá-la mais vezes. E é aí que Berê o apelida com o termo: “Também de quero muitas, muitas vezes. Meu sugar.(…) É uma palavra da moda nas cidades maiores… Sugar Daddy. Você me ajuda… me banca… e eu..”.

“Um sugar daddy de verdade é um verdadeiro gentleman, romântico, educado e carinhoso, daqueles que abre a porta do carro e cobre sua amada de mimos. Antônio, personagem de Tony Ramos, precisa ser um homem que vai ser parceiro de Berê, relacionamentos sugar são amorosos, baseados em respeito acima de tudo e na livre vontade das pessoas envolvidas.” Finaliza o representante do site MeuPatrocinio.com.

Nas novelas, constantemente o autor Walcyr Carrasco cria personagens que se adequam ao estilo de vida Sugar, com Sugar Daddy ou Sugar Baby, não é a primeira vez que o tema é debatido. Em “A Dona do Pedaço”, Otávio (José de Abreu) mantinha uma relação nesse estilo de vida com Sabrina (Carol Garcia).

