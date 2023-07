Juca recebe deputado novato em visita a Santa Bárbara

O vereador J Bortolucci (PV) acompanhou, na tarde de ontem (12 de julho), o deputado estadual Helinho Zanatta durante visita ao Município. Na ocasião, eles estiveram na sede da Câmara Municipal, em seguida se dirigiram à Prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Rafael Piovezan e seu vice Felipe Sanches e conversaram a respeito das demandas da cidade junto ao Governo Estadual, sobre as quais o deputado colocou seu mandato à disposição.

Na sequência, o vereador e Helinho Zanatta visitaram o Hospital S. Bárbara, onde foram recepcionados pelo presidente da instituição, Aparecido Donizette Leite, e o administrador Valdinei Mascarenhas. No local, o deputado recebeu um ofício solicitando emenda no valor de R$200 mil para melhorias estruturais e tecnológicas no hospital, aquisição de equipamentos médicos essenciais e expansão da capacidade de atendimento.

S Bárbara: referência em Qualidade de Vida, por R Piovezan

“Tivemos um dia produtivo de trabalho com a visita do deputado Helinho Zanatta em nossa cidade, visto que ele firmou compromisso de ser nosso parceiro na Assembleia Legislativa para levar as demandas de Santa Bárbara ao Governo Estadual”, declarou Bortolucci Jr, acrescentando que, ao agradecer a receptividade, Zanatta se comprometeu a vir com mais tempo para conhecer melhor a cidade.