Parabéns, Campinas; parabéns, RMC, por DDalben

Parabéns, Campinas e RMC



Nesta sexta-feira, 14 de julho, Campinas comemora mais um aniversário. São 249 anos de uma trajetória muito rica, com as contradições típicas do Brasil e com as esperanças renovadas a cada dia, pela ação de sua população marcada pela garra, coragem e capacidade de se reinventar.

A Freguesia de Nossa Senhora das Campinas do Mato Grosso não é a mesma daquele 14 de julho de 1774, quando foi fundada perto do lugar hoje conhecido como Largo do Carmo, centro da cidade. A Cidade hoje é uma metrópole de fato e de direito, assim reconhecida oficialmente pelo IBGE.

Uma das características mais conhecidas de Campinas é sua vocação para a ciência e a tecnologia, para a inovação. Por ela passaram alguns dos nomes mais importantes do desenvolvimento científico do país, como o inventor da fotografia Hércules Florence, o inventor do rádio padre Landell de Moura e o físico César Lattes, um dos símbolos da Unicamp que é um orgulho para todos que acreditam na educação como plataforma privilegiada de transformação social.

Campinas se lança como capital de FoodTech

Mas também é reconhecida a inclinação de Campinas para liderar uma das mais dinâmicas regiões metropolitanas brasileiras. Campineiro, comecei minha vida pública ainda jovem e vi o nascimento e os primeiros passos da Região Metropolitana de Campinas, a RMC. Como presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, função que muito me honra ter ocupado ao longo do mandato como prefeito de Sumaré, pude confirmar a minha visão de que apenas com uma ação articulada entre os municípios é possível de fato resolver muitos de nossos imensos desafios.

Depois de mais de duas décadas de criação da RMC, cada vez mais acredito nisso. Não há como equacionar os dramas em saúde, transporte, resíduos, abastecimento de água e tantos outros sem uma atuação cada vez mais cooperativa, solidária, entre os 20 municípios da nossa região.

Um dos motivos para essa necessária e vital união é um fenômeno nacional. Desde a Constituição de 1988, os municípios brasileiros assumiram responsabilidades crescentes. É um processo inevitável, irreversível, mas o fato é que o protagonismo cada vez maior dos municípios não foi seguido da correspondente transferência de verbas, dos recursos necessários para que eles façam frente às demandas as mais diversas.

Então, é fundamental que as cidades de regiões conurbadas, com áreas urbanas ligadas umas às outras, como acontece na RMC, atuem de modo conjunto, pensando no todo e não de forma isolada. Como municipalista convicto eu vou sempre defender o fortalecimento dos municípios. Agora, por exemplo, em que o Brasil está prestes a ter uma reforma tributária esperada há décadas, entendo que ela apenas deve ocorrer se não resultar em prejuízo para os municípios.

Assim, vou continuar colocando o meu mandato à disposição dos municípios paulistas. No caso de nossa querida RMC, confio no seu fortalecimento ainda maior, tendo a trajetória brilhante de Campinas como inspiração. Nesse momento em que comemora mais um ano de vida, só posso então dar parabéns a essa cidade realizadora, desejando que continue liderando uma RMC de fato unida, pensando grande, buscando condições de vida cada vez melhores para todos os cidadãos metropolitanos e respeitando os limites da natureza. Parabéns, Campinas; parabéns RMC, vamos continuar pensando e agindo sem fronteiras!

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento