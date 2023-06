Campinas se lança como capital de FoodTech

Hoje e 14 de junho, o 4º International FoodTech Forum lança Campinas como capital de foodtech no Brasil.

No Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), o evento que se equipara a fóruns sediados nos Estados Unidos e Israel traz representantes das principais empresas mundiais do setor. Um dos painéis mais concorridos coloca no centro dos debates a produção de alimentos à base de células, com a participação de pesquisadores do recém-publicado estudo global da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) sobre o tema. Também em 4ª edição, o FoodTech Expo se incorpora ao fórum com inovações e reúne mais de 20 startups do Brasil, da América Latina e de outros continentes.

Formas sustentáveis e regenerativas de cultivo, tecnologia, inovação, segurança alimentar, entre outros temas que contemplam a complexa cadeia de produção de alimentos no Brasil, serão discutidos no 4º International FoodTech Forum. Como promotor do evento, e também do 4º FoodTech Expo, o FoodTech Hub Latam agrega empresas, universidades e institutos de pesquisa, órgãos governamentais e não governamentais, foodtech startups e venture capital. Com a proposta de fomentar a inovação nos sistemas alimentares por meio de investimentos em foodtechs e inovação aberta, o ecossistema criado em 2018 se consolida como referência no desenvolvimento e inovação em alimentos no mundo.

“Os eventos realizados no Ital lançam Campinas, no interior de São Paulo, como capital de food tech no Brasil”, afirma Paulo Silveira, fundador e CEO do FoodTech Hub Latam. Com mais de 20% da biodiversidade vegetal do Planeta e uma indústria de alimentos que historicamente responde por 10% do PIB, o Brasil tem lugar de destaque no evento, que não por acaso escolhe o Ital, em Campinas (SP) para sua realização. No local vem sendo construído o Tropical Food Innovation Lab. O centro de inovação de excelência na América Latina vai desenvolver produtos sustentáveis em alimentos e bebidas de forma colaborativa. O FoodTech Hub Latam participa do consórcio.

Na edição que será realizada de forma presencial, o International FoodTech Forum tem como tema central “Transformando a indústria de alimentos no Brasil através da inovação”. “Nos dois dias do evento, o objetivo é discutir o futuro da indústria de alimentos e, por consequência, o futuro dos alimentos”, destaca Silveira.

A organização do fórum tem presenças confirmadas de grandes nomes mundiais, entre eles Andy Zynga, CEO do EIT Food, iniciativa de inovação da comunidade europeia criada para transformar o sistema alimentar. O evento conta também com Jonathan Berger, CEO da The Kitchen Hub, primeira incubadora de foodtech israelense, Roger van Hoesel, cofundador do Ecosystem Navigators, e vários especialistas brasileiros.

Um dos painéis mais esperados no fórum traz à discussão os alimentos à base de células produzidos a partir de animais cultivados in vitro ou de células microbianas. “Recentemente, a FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) publicou o primeiro relatório global de produtos à base de células e dois especialistas que participaram ativamente do estudo, dra. Masami Takeuchi e dr. William Chen, têm presenças confirmadas no International FoodTech”, afirma Silveira. “No mercado nacional, esta é uma oportunidade ímpar para discutir o futuro desses alimentos.”

Inovação e sustentabilidade

Para o CEO do FoodTech Hub Latam, o momento é de colocar em prática sistemas que valorizem a sustentabilidade, a agricultura regenerativa para a conservação da biodiversidade e do meio ambiente, ao mesmo tempo em que se priorizam a saúde e o bem-estar.

Com mais de 20 startups do Brasil, da América Latina e de outros continentes, muitas contribuições em inovação serão apresentadas no FoodTech Expo. Participando pela primeira vez no evento, a Aravita traz para os supermercados soluções para otimizar a gestão de pedidos de produtos frescos a partir da Inteligência Artificial.

Outra startup confirmada no FoodTech Expo, a Gran Moar apresenta um modelo de negócios para redução, reciclagem e reutilização de resíduos gerados pela indústria cervejeira. Uma das propostas da empresa é o tratamento adequado do bagaço de malte para a produção de farinha de malte como alimento para consumo humano.

Para a indústria pet, a Hakkuna produz proteína de alta qualidade a partir de insetos. A matéria-prima produzida a partir de grilos constitui uma opção sustentável para obtenção de proteína, vitaminas e minerais. O alimento, também utilizado por empresas voltadas à nutrição esportiva, não possui glúten ou lactose e é uma fonte proteica com alto valor biológico.

O 4º International FoodTech Forum e o 4º FoodTech Expo, promovidos pelo FoodTech Hub Latam, têm patrocínio do Tropical Food Innovation Lab., Bayer, BRF, Bühler, Cargill, Coplacana, Givaudan, Integralmédica, Mondeléz International, Btomorrow Ventures, Smurfit Kappa e Ecobrisa, com apoio da ABIA (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos), ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas), Embrapa, Unicamp, FEA (Faculdade de Engenharia de Alimentos) da Unicamp, Ministério da Agricultura e Pecuária do Governo Federal, Universidade Federal de Santa Maria e Ital (Instituto de Tecnologia de Alimentos).

PROGRAMAÇÃO

13/06, manhã

Transformando a indústria de alimentos através de ecossistemas de inovação

Paulo Silveira, CEO FoodTech Hub Latam

Andy Zynga, CEO EIT Food

Jonathan Berger, CEO The Kitchen Hub

Roger van Hoesel, cofundador do Ecosystem Navigators

Aysu Bilgin, global head de Strategy, Insights & New Ventures da BRF

Laerte Moraes, managing director South America Cargill

13/06, manhã

Qual o papel das universidades e institutos na transformação da indústria de alimentos?

Eloisa Garcia, diretora geral do Ital/Apta/SAA

William Chen, diretor da Universidade Nanyang

Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp

Daniel Pinheiro Bernadon, pró-reitor de Inovação e Empreendedorismo da UFSM

13/06, tarde

Produtos à base de células: O futuro chegou?

Sandra Biben, marketing & strategy director starches, Sweeteners and Texturizers

Masami Takeuchi, oficial de Segurança Alimentar da FAO

William Chen, diretor da Universidade Nanyang

Aysu Bilgin, global head de Strategy, Insights & New Ventures da BRF

13/06, tarde

Transformando modelos operacionais e de negócios na indústria de alimentos

Heloisa Menezes, especialista em Inovação e Digitalização na Fundação Dom Cabral

Eduard Fontcuberta, food system innovation leader, Regional Innovation Head Givaudan

André Menezes, CEO Next Gen – TiNDLE

Gleydson Pereira, procurement and Innovation Manager

13/06, tarde

Transformando Saúde & Nutrição acessível para todos

Marilia Nutti, pesquisadora da Embrapa Agroindústria de Alimentos

Fernanda Oliveira Martins, gerente sênior de Saúde e Nutrição para a América Latina

Amanda Poldi, líder regional de assuntos científicos e regulatórios Cargill Latam, vice-presidente da ABIA, vice-presidente do International Life Science Institute-ILSI Brasil

Thiago Melchiors, gerente de Vendas Value Nutrition Brasil – Bühler

14/06, manhã

Bioeconomia: Como o Brasil pode liderar a economia do futuro?

Alessandra Fajardo, diretora de Engajamento – Public Affairs & Sustainability Crop Science Bayer

Cleber Oliveira Soares, secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do MAPA

Alessandro Cruvinel, diretor do Departamento de Apoio à Inovação Agropecuária | DIAGRO/CDI/MAPA

Alexandre Alonso, chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Agroenergia – Embrapa

14/06, manhã

Biotecnologia: Qual é o papel da biotecnologia na comida do futuro?

Alexandre Novachi, diretor da ABIA

Viviane Pereira de Souza, consumer Biosolutions director South America – Novozymes

Euclesio Bragança, médico e pesquisador, fundador da Integralmedica e da Clínica Body 4 life

Claudia Crepaldi, head of Biospringer Food Latam & Business Development Director – Proteins for food application

14/06, tarde

Lançamento do II Food Protein Challenge | FTH + EIT Food

Paulo Silveira, CEO FoodTech Hub Latam

Benoit Bunitx, diretor do Programa de Aceleração do EIT Food

André Menezes, CEO Next Gen – TiNDLE

Investimento de Venture Capital em Foodtechs na América Latina

Benoit Bunitx, diretor do Programa de Aceleração do EIT Food

Piero Minardi, presidente da ABVCAP

Guido Mercati, co-founder and CEO PROTe-IN

Paulo Silveira, CEO FoodTech Hub Latam

Jonathan Berger, CEO The Kitchen Hub

Qual o papel das agências de fomento na inovação aberto na indústria de alimentos no Brasil?

Paulo Silveira, CEO FoodTech Hub Latam

José Menezes, gerente de Mobilização Empresarial – EMBRAPII

Douglas Eduardo Zampieri, coordenação adjunta – Pesquisa para Inovação

Andrea Bentes Leal, gerente do Departamento Regional Sudeste na FINEP

