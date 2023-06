O Rio Branco/SAC (Sumaré Atlético Clube) – parceria intermediada pela Prefeitura de Sumaré – continua invicto no Campeonato Paulista das categorias Sub-11 e Sub-13. No domingo (11/06), o Sub-11 empatou com a Ponte Preta em 1 a 1 e o Sub-13 venceu o alvinegro campineiro por 2 a 0. Ambas categorias lideram seus grupos.

Na primeira partida, o Sub-11 empatou com gol de Davi Zuca. O Sub-13 impôs seu padrão de jogo e venceu a Ponte Preta por 2 a 0 com gols de Vitor Hugo Amaral e Lucca Blumer Serra. As duas categorias lideram seus grupos com 10 pontos, com três vitórias e um empate na competição.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (18/06) contra o Cosmopolitano, em Cosmópolis.