São Paulo bate Palmeiras (2-1) e avança na CopaBR

O São Paulo venceu o Palmeiras por 2-1 e

avançou na Copa do Brasil. O Tricolor agora é semifinalista e espera o vencedor de Corinthians e América MG- jogo que acontece este sábado. O Verdão abriu o placar no final do 1o tempo. Em um cruzamento que parecia despretensioso, o lateral Piquerez anotou seu gol.

O São Paulo empatou logo no começo do segundo tempo. Houve ainda um gol anulado pelo árbitro Anderson Daronco. Carelli havia marcado de cabeça, mas a arbitragem viu falta no lance.

No duelo dos técnicos vitoriosos do ano passado, quem se deu melhor foi Dorival Jr. Ao final da partida, a torcida alviverde atacou a presidente do clube, Leila Pereira. Os gritos eram de ‘vergonha, vergonha. Leila sem vergonha’.

O treinador Abel Ferreira foi poupado pela torcida no estádio.

A outra chave da semifinal da Copa do Brasil já está definida com o choque entre dois gigantes. Grêmio e o atual campeão Flamengo.

