Tiago Leifert em nova polêmica. Morte da torcedora

O apresentador Tiago Leifert se envolveu em nova polêmica esta

segunda-feira. Em um programa ao vivo, ele insinuou que a torcedora morta depois de um dia internada era membro de torcida organizada do Palmeiras e não estaria na fila para ver o jogo. Mais tarde, ele voltou atrás e pediu desculpas pelas falas duras que atingiram a vítima de uma garrafa de vidro.

As falas de Leifert ‘explodiram’ nas redes sociais esta tarde e o ‘julgamento’ da fala dele já estava feito.

A grita maior foi por parte de torcedores do Palmeiras, que não concordaram com o posicionamento de TF. Para eles, o apresentador jogou na vítima a culpa pela morte. E, ao julgar que ela estaria do lado de fora onde torcedores estão ‘para agredir’ os adversários, ela não seria ‘santa’.

TeamViewer revoluciona acesso a dados da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team nas pistas

A TeamViewer, provedora líder global de soluções de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, está gerando ganhos de desempenho nunca vistos antes para a Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team ao fornecer acesso remoto rápido, seguro e aprimorado aos dados críticos durante os treinos e qualificação.

No mundo altamente competitivo da Fórmula 1, onde cada milissegundo conta, a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team não deixa nada ao acaso e conta hoje com tecnologia de ponta em todas as etapas de suas operações a fim de obter a melhor vantagem competitiva. Com engenheiros tanto na pista quanto na ‘Sala de Apoio à Corrida’ (RSR, sigla em inglês para Race Support Room) na fábrica, as equipes precisam de uma comunicação perfeita entre técnicos e pilotos para tomar decisões em frações de segundo. O acesso instantâneo a dados, vídeos e telemetria é crucial para determinar a estratégia de corrida.

Antes de alcançar tal ponto de excelência, os técnicos enfrentavam desafios de confiabilidade de software que dificultavam a entrega de dados precisos e em tempo real aos pilotos. Com o sucesso da implantação da solução empresarial TeamViewer Tensor na Mercedes, as equipes recorreram mais uma vez ao TeamViewer – agora para visualização perfeita do feed de dados nas telas de monitoramento que ficam dentro da garagem nas pistas de corrida.

A plataforma TeamViewer Tensor oferece conectividade remota de nível empresarial com segurança, escalabilidade e capacidade de gerenciamento incomparáveis, permitindo que os engenheiros forneçam aos pilotos acesso rápido, confiável e ao vivo de todos os dados enquanto ainda estão em seus carros durante os treinos e as importantes sessões de classificação para o grid de largada. Os dados incluem desde atualizações meteorológicas, planos e percepções estratégicas até análises da concorrência, TV ao vivo, reprodução de corridas e filmagens na pista.

“Durante uma sessão de treinos é importante dar ao piloto as informações certas no momento certo”, diz Riccardo Musconi, Head de Trackside Performance (desempenho na pista) da Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. “O TeamViewer Tensor nunca nos decepcionou e melhorou consistentemente a forma como trabalhamos na pista e nos comunicamos com nossos pilotos.”

Para Steve Riley, Chefe de TI e Operações de Serviço, a plataforma é a número 1 do mercado em rapidez, confiabilidade e recursos. “Para nós, milissegundos são decisivos nos resultados e a comunicação entre pilotos e engenheiros é crítica – mas conseguimos as melhores performances graças ao TeamViewer.”

A solução de conectividade remota TeamViewer Tensor possibilita que cada decisão seja baseada em informações precisas e atualizadas, aprimorando a estratégia das equipes em cada corrida. Além disso, a tecnologia TeamViewer possui criptografia de ponta a ponta e políticas de acesso condicional que promovem a total segurança dos dados da equipe.

“Qualquer implementação de tecnologia deve ser capaz de acompanhar o ritmo frenético dos fins de semana no mundo da Fórmula 1, uma vez que um simples segundo de atraso no acesso dos pilotos aos dados pode afetar totalmente a programação e os resultados”, afirma Peter Turner, Diretor Comercial da TeamViewer. “O TeamViewer Tensor atende a essas demandas de desempenho e possui segurança integrada para que os dados proprietários permaneçam única e exclusivamente com a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. É uma questão de confiabilidade, velocidade e segurança – e o Tensor garante tudo isso. “