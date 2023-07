Piscinão e demais intervenções na região do São Fernando avançam

Seguem as obras na região. Os serviços para a implantação de um amplo espaço de contenção de águas da chuva | tanque de retenção entre as ruas Brilhante, da Blenda, do Diamante e do Papel – que captará as águas pluviais de diversas ruas da região – avançam, dando sequência ao projeto do novo sistema de galerias e drenagem do bairro.

Além do piscinão, a Prefeitura já executou a construção de novas galerias e finaliza também as obras da Nova Área de Bem-Estar e Lazer. Há ainda a reforma do canteiro central e da rotatória da Avenida Alfredo Contatto.

Encontro do Projeto Gota d’Água promove Maratona de Inovação com educadores

O Consórcio PCJ promoveu na última quinta-feira, dia 06, novo encontro do Projeto Gota d’Água 2023, uma iniciativa do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, no qual foi realizado a “Maratona de Inovação: Edição Sustentabilidade”, em que os educadores participantes do projeto tiveram acesso a uma peça de teatro sobre a temática da água e em seguida a uma atividade de capacitação no estilo de gameficação e hackaton para propor soluções para o meio ambiente.

LEIA+ Crianças de SB terão aula sobre combate à violência doméstica

A Maratona foi desenvolvida pela Companhia Teatral Parafernalia ao lado da startup Inovarttech. A capacitação começou com a peça de teatro “Água à Vista”, no auditório do Consórcio PCJ, e abordou um grupo de três cientistas que fazem uma viagem no tempo até 2070 e descobrem um mundo sem água doce suficiente para consumo, por causa da contaminação causada pelo homem. As personagens, então, começam uma saga por encontrar os fatores que levaram o mundo a esse colapso hídrico e formas de reverter essa trajetória futurista, quando regressam aos tempos atuais. A peça foi apresentada no auditório da sede do Consórcio PCJ.

Após assistirem à peça de teatro, os educadores do Projeto Gota d’Água se deslocaram até a Casa + Sustentável e fizeram o Caminho da Sustentabilidade, onde a equipe da Inovarttech abordou os impactos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável à sociedade, para em seguida, dividir os participantes em grupo para buscar soluções para os desafios ambientais atuais. A metodologia foi desenvolvida no estilo gameficação em conjunto com estratégias de hackathon.

O hackathon é um evento que reúne programadores, designers e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software para uma maratona de programação, cujo objetivo é desenvolver um software ou solução tecnológica que atenda a um fim específico. No caso da “Maratona Inovação: Edição Sustentabilidade”, os participantes tiveram de propor uma solução tecnológica para a área ambiental e apresentá-la no formato de Pitch, técnica de apresentação concisa de uma ideia, produto ou solução para investidores, em apenas 1min.

“A gente vem do mundo da inovação, de hackathon que são eventos mais demorados, de 2 a 3 dias, mas pensamos como podemos ativar a criatividade do aluno, do educador, do colaborador de empresa, de um modo acelerado, que prezem pela experiência, pela jornada, de um jeito simples, didático e dinâmico. É importante colocar que o Maratona foi desenhado para alunos de 9º ano, ensino técnico e para empresas”, explica Wellington Sacheti.

A proposta prevê a união entre inovação e cultura, através da exibição de peça de teatro. “A criatividade é o que conecta inovação e a cultura, a partir daí e de temas tão necessários, como a questão ambiental e de escassez da água, a galera da inovação traz propostas e soluções, que vimos tínhamos uma atividade com várias ações que podem contribuir com os participantes e, principalmente, com a população”, atenta Andreia Nunes, da Companhia Teatral Parafernalia.

A gerente técnica do Consórcio PCJ e coordenadora do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, Andréa Borges, agradeceu a participação dos educadores do Projeto Gota d’Água e comentou ao final do evento sobre a importância da criatividade para compor soluções para a disponibilidade hídrica e que a entidade está sempre atenta em trazer novidades para os educadores e prefeituras e empresas associadas.

A próxima capacitação do Projeto Gota d’Água acontecerá no mês de agosto, por meio de uma ferramenta inovadora e uma nova mídia. O Consórcio PCJ promoverá um curso de 5 episódios de podcasts, liberados semanalmente, no serviço de streaming de áudio, Spotify, sendo o último episódio produzido ao vivo, numa oficina presencial sobre produção e edição de áudio. Durante o curso, será abordado o uso de podcasts como metodologia ativa em sala de aula para ensino de temas complexos, como a gestão de recursos hídricos. Mais informações serão liberadas em breve. Fique atento aos detalhes no site www.agua.org.br.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP