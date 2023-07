Cocato quer colar mais em Tarcísio

O ex-secretário de Saúde de Nova Odessa, Vanderlei Cocato, presidente municipal do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, confirmou que é pré-candidato a prefeito de Nova Odessa para as eleições de 2024. VC foi um dos responsáveis pela votação expressiva do governador TF na cidade e foi uma das principais lideranças políticas de Nova Odessa a ir às ruas pedir aos eleitores o voto em Tarcísio.

Atualmente é gestor da Saúde em Rafard, ele vem fazendo um trabalho importante, por meio de sua experiência como gestor de uma das áreas mais importantes para a população. Cocato afirmou que nesse momento vai continuar ouvindo a população de Nova Odessa sobre o projeto político que a cidade espera dele.

“Vou construir uma relação ainda mais próxima com a população, ouvir as demandas e necessidades do povo de Nova Odessa e apresentar as soluções concretas para nossa cidade avançar. Vou construir junto aos nossos habitantes um projeto que vai melhorar a vida do nosso povo. Com humildade, transparência, honestidade e a parceria que tenho com o governador Tarcísio sonho fazer Nova Odessa decolar”, afirmou.

