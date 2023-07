Emprega Americana no final de julho

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), reuniu-se nesta segunda-feira com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, para definir os detalhes finais de organização do Emprega Americana – feira de emprego realizada por meio de uma parceria público-privada com o objetivo de promover a empregabilidade no município. O evento acontece na Câmara no sábado, 29 de julho, das 9h às 15h.

Também participaram da reunião as encarregadas do Posto de Atendimento ao Trabalhador de Americana (PAT), Juliana Duran e Neucilene Souto e os representantes do Centro Universitário Salesiano de Americana (Unisal), Geraldo Biaggi, do Portal Vagas 019, Rafael Ornaghi, e da empresa TGRH, Célio Soares.

Durante o encontro, foram discutidas questões de divulgação, logística, infraestrutura e atendimento aos participantes. A expectativa é que o evento concentre dezenas de empresas de Americana e região, com a oferta de centenas de vagas de emprego. Além das oportunidades de recrutamento de profissionais, o Emprega Americana contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

Este será o primeiro evento realizado na Câmara após a aprovação da resolução da Mesa Diretora que autoriza o funcionamento do Paço 15 de Janeiro no último sábado de cada mês. De acordo com o presidente Thiago Brochi, a iniciativa é parte das ações de aproximação entre legislativo e população.

“Proporcionar a realização do “Emprega Americana” durante a abertura da Câmara no último sábado do mês de julho atende ao objetivo de aproximar o cidadão do Poder Legislativo e ofertar serviços de utilidade pública”, comentou Brochi.

“A parceria e o apoio da Câmara são fundamentais. Com certeza será um grande sucesso e levaremos muitas oportunidades de empregos para nossos cidadãos”, comentou Rafael de Barros.

A programação completa do evento, com a relação de empresas participantes, será divulgada nos próximos dias. O Emprega Americana será aberto à população para participação de forma gratuita no dia 29 de julho, das 9h às 15h, na sede da Câmara – Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jd. Miriam.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento