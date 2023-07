César Menotti e Fabiano fazem show por R$ 260 mil

A prefeitura de Americana publicou edital para a contratação da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano. O valor publicado para o show está dentro da média cobrada pela dupla, segundo apurou a reportagem.

De acordo com publicação no Diário Oficial do Município a Four Even Eventos e Produções Ltda será a responsável por trazer a dupla sertaneja à cidade.

No ano passado, os sertanejos entraram na mira da Justiça depois que Gusttavo Lima atacou ‘artistas da Lei Rouanett’ e foi revelado que os sertanejos tinham contratos gordos com prefeituras para shows locais.

14 mil prestigiam Festival de Rock

28% dos bares e restaurantes Região Campinas com impostos em atraso

Segundo pesquisa realizada com 2.615 empresários brasileiros do setor entre os dias 24 e 31 de junho pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), quase metade das empresas no Brasil (42%) estão com dívidas vencidas com impostos, fornecedores ou serviços públicos. Na área de atuação da Abrasel Regional Campinas, com mais de 40 municípios, o índice cai para 28% dos empresários.

Quando perguntados sobre as dívidas em atraso, 62% dos empresários da regional Campinas informaram que devem impostos federais, como imposto de renda, Pis/Cofins ou parcelas do simples. Outras 46% devem encargos trabalhistas, 46% devem serviços de água, luz, telefone e gás, 38% taxas municipais, 31% têm débitos com fornecedores de insumos, 23% devem impostos estaduais e 15% estão com o aluguel atrasado

A pesquisa também revelou que 23% das empresas da região trabalharam com prejuízo em maio. Esse percentual foi superior em três pontos percentuais em relação ao mês anterior (20%). No entanto, vem melhorando o número de empresas realizando lucro (de 42% em abril para 45% em maio) e diminuiu o número de empresas em equilíbrio (de 37% para 32%).

Para o presidente da Abrasel Regional Campinas Matheus Mason, o setor de bares e restaurantes está em recuperação depois do baque sofrido com a pandemia, mas ainda tem um número elevado de empresas performando em prejuízo e operando com dívidas em atraso, reflexos do atual momento da economia e dos juros elevados, que comprometem o caixa das empresas.

