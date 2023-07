Lei quer fim do consumo da carne de cachorro

A Proteção Animal Mundial celebra a recente proposta de lei apresentada por um legislador sul-coreano para proibir a indústria de carne de cachorro no país. A Organização reconhece que esta é mais uma etapa significativa no avanço do bem-estar animal e na mudança dos sistemas alimentares. A proposta em questão busca proibir a criação, abate e comércio de cachorros para consumo humano na Coreia do Sul, com o intuito de eliminar uma indústria alimentícia cruel e desumana.

“Entendemos a proibição da indústria de carne de cachorro na Coreia do Sul como uma oportunidade de abrir um diálogo mais amplo sobre o sistema de pecuária industrial intensiva no mundo. Esse sistema, que afeta bilhões de animais, como frangos e suínos, frequentemente estão associados a práticas desumanas”, explica Karina Rie Ishida, Coordenadora de Campanhas de Sistemas Alimentares da Proteção Animal Mundial.

A proposta de lei reflete uma crescente conscientização global sobre a necessidade de tratar os animais com compaixão e respeito, independentemente da espécie.

Saúde única

A Proteção Animal Mundial reforça seu compromisso de continuar trabalhando em colaboração com governos, legisladores, universidades e sociedade civil para implementar políticas e leis que protejam os animais de práticas degradantes. Além do bem-estar animal, deve-se colocar em pauta o conceito de saúde única, que demonstra a interdependência entre a saúde humana, a saúde animal, saúde ambiental e seus impactos diretos na nossa sociedade. Atentar-se a esse equilíbrio, ajuda, inclusive na prevenção do surgimento de novas pragas, infecções, zoonoses e pandemias.