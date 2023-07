O atleta barbarense Vitor Peres conquistou medalha de prata no AMERICAN NATIONAL JIU-JITSU, em Las Vegas, neste final de semana.

Vitor é integrante da equipe Gracie Barra, de Santa Bárbara d’Oeste e é treinado pelo seu pai, João Peres.

No campeonato, Vitor fez quatro lutas, chegando ao segundo lugar no pódio.

Há anos Vitor vem representando o município barbarense e o Brasil em campeonatos ao redor do mundo.

