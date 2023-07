Rodrigo José se apresenta na Festa Bom Jesus neste sábado, 15

O cantor americanense Rodrigo José é a grande atração do próximo sábado (15) na Festa do Bom Jesus, em Americana.

Influenciado por artistas como Elvis Presley, Amy Whinehouse, Tim Maia, Odair José e Sidney Magal, Rodrigo José criou um estilo peculiar unindo a música popular romântica brasileira ao soul, rock e blues, alcançando reconhecimento nacional.

O evento reúne quitutes julinos pra todos os gostos como pastel, cachorro quente, milho, doces variados, quentão, vinho quente e muito mais. Além da comilança, a 13º festa do Bom Jesus também proporciona bingo aos participantes.

A festa ainda acontece nos dias 14, 15, 21, 22, 28 e 29 deste mês, no Salão de Festas da Paróquia do Senhor Bom Jesus, na Rua Dom Barreto, na Vila Jones, Americana.

