Lote promocional da Expoflora tem ingressos a R$30

A Expoflora 2023 se prepara para receber turistas de todo o Brasil e de outros países na cidade de Holambra, SP, no períodode 25 de agosto a 24 de setembro, de sexta a domingo, inclusive no feriado de 07 de setembro, das 9h às 19h. Os lotes de ingressos estão se esgotando de forma acelerada, devido à grande procura, então vários lotes devem virar na próxima semana, por isso, o preço promocional, em algumas datas, está a partir de R$ 30,00 (ingresso solidário) e está garantido até o dia 16 de julho, próximo domingo. Este valor é o menor preço em relação às últimas edições. Os pacotes com experiências exclusivas como, Passeio Turístico Magic Garden Holambra e gastronomia, também estão com preço promocional na compra antecipada. A organização espera receber uma alta de público sobre o registrado em 2022, inclusive pelo fato de no ano passado terem sido quatro semanas e em 2023 serão cinco semanas de evento. Em 2022 a Expoflora recebeu 260 mil visitantes e nesta edição, a expectativa é de 400 mil pessoas. Na programação especial deste ano, a Expoflora vai apresentar ao público mais de 4.000 variedades de 300 espécies de flores e plantas ornamentais como roseiras, girassóis, antúrios, crisântemos, orquídeas, hibiscos, sunpatiens e muito mais numa ampla exposição de arranjos florais e mostra de paisagismo e decoração com as últimas tendências do segmento, contemplados nos jardins do recinto, no passeio turístico Magic Garden Holambra e em um grande shopping das flores para os visitantes levarem para casa um pouco dessa magia da Expoflora. LEIA TAMBÉM: Parque Ecológico abrirá às terças-feiras durante as férias de julho Localizada a 2 horas da capital paulista, a festa vai homenagear o aniversário de 75 anos da imigração holandesa em Holambra, proporcionando, além da beleza natural das flores e plantas, um mergulho cultural com cerca de 250 apresentações típicas de dança e música, gastronomia holandesa e variada, para todos os gostos, museu cultural onde toda a história da imigração e de Holambra está contada através de fotos, objetos, equipamentos e até mesmo com réplica das primeiras casas, parque de diversões, fazendinha, parada das flores com desfile, chuva de pétalas de rosas, passeio turístico, entre outras atrações. O espaço da festa tem área total de 250 mil m², com área de circulação de 108 mil m². A capacidade é de 25 mil visitantes por dia e o estacionamento pode receber até 5 mil veículos. Serviço – 40ª Expoflora – 25/08 a 24/09 Data: 25 de agosto a 24 de setembro – sexta-feira a domingo, inclusive 07 de setembro Horário: das 9h às 19h Local: Holambra, SP Endereço: Rodovia SP-107, km 32,5, sem número *A cidade está a 137 quilômetros de distância de São Paulo (2 horas), na região metropolitana de Campinas. Ingressos – a partir de R$ 30,00 – ingresso solidário (1º lote) em algumas datas: https://expoflora.com.br/ingressos/ Pacote de Experiências – Passeio Turístico e refeições – 1º lote • Passeio Turístico Magic Garden Holambra – R$ 40,00 • Refeição completa – a partir de R$ 39,90 em algumas datas Classificação indicativa: Livre (menores de 16 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis) *O Ingresso Solidário pode ser adquirido por qualquer pessoa. Parte do valor será destinado a instituições de caridade. *Os lotes de ingressos são limitados por quantidade. Os preços descritos neste material podem sofrer mudanças de acordo com os lotes. Informações gerais: https://expoflora.com.br/