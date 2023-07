Supermercado Brait abre vagas de emprego para unidade de Santa Bárbara

O Supermercado Brait está com vagas de empregos em aberto para a nova unidade em Santa Bárbara d’Oeste.

A nova unidade será no Santa Bárbara Mall, na avenida Corifeu de Azevedo Marques.

LEIA TAMBÉM: Supermercados Crema abre vagas de emprego para diversas áreas

Anunciada este ano, a nova loja do grupo terá 450 metros quadrados de área, em investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, gerando 50 postos de trabalho.

Os interessados, devem enviar currículo para o e-mail rh@brait.com.br.

Confira as vagas disponíveis:

• Açougueiro(a)

• Auxiliar de Açougue

• Atendente de Frios

• Atendente de Padaria

• Atendente de Hortifruti

• Operador(a) de Caixa

• Empacotador(a)

• Repositor(a)

• Faxineiro(a)

• Atendente de Adega

• Conferente

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP