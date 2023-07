Absorvente agora vem com ‘indicador de troca’

Com DNA marcado pela inovação, Intimus®, marca de cuidados femininos da Kimberly-Clark, acaba de lançar o novo Protetor Diário com Indicador de Troca: único no mercado, o produto muda de cor indicando o momento ideal da troca.

Com tecnologia patenteada, o novo Protetor Diário Intimus® tem no seu interior um desenho, marcado em amarelo, que muda de cor quando entra em contato com fluidos vaginais, alterando para o azul quando existem variações do pH da região íntima. A alteração na cor foi feita para que as consumidoras possam identificar o momento ideal para a troca do produto, mantendo a região íntima equilibrada e saudável.

“Temos um dos portfólios mais completos da categoria de cuidados íntimos femininos, e o lançamento do novo Protetor Diário Intimus® com Indicador de Troca reforça nosso objetivo de facilitar a jornada de autocuidado da menina e da mulher com produtos que ofereçam conforto e proteção, menstruadas ou não”, afirma Marisa Cazassa, gerente executiva de Marketing da Kimberly-Clark no Brasil.

O novo Protetor Diário Intimus® é hipoalergênico, dermatologicamente testado e aprovado pela Federação Latino-Americana de Sociedades de Obstetrícia e Ginecologia (FLASOG). O produto já está disponível nas redes de varejo, farmácias e e-commerces em todo o Brasil, em embalagens de 15, 40 ou 80 unidades.

CAMPANHA

Dentro da campanha de divulgação do novo Protetor Diário, os consumidores serão incentivados a experimentar o produto com a promoção Todo Dia com Intimus®, que reforça o portfólio de cuidados diários.

A promoção sorteará R$ 500 todos os dias e, no fim, R$ 100 mil e mais um ano de produtos Intimus®. Para participar, basta o consumidor comprar dois ou mais produtos da linha Intimus® Cuidados Diários, que incluem protetores diários, sabonetes íntimos, lenço umedecido, cadastrar o cupom fiscal no site e receber o número da sorte. E, para multiplicar as chances de ganhar, se o cupom fiscal constar um Protetor Diário com Indicador de Troca, o consumidor recebe dez números da sorte para concorrer. A ação é válida até o dia 31 de agosto. A promoção e comunicação no ponto de venda são assinados pela MKT House.

A campanha contempla ainda ativações no digital e tem plano de mídia liderado pela FCB. A estratégia de relações públicas e a curadoria de influenciadores, como Camila Pudim, Klara Castanho, Bibi Tatto, entre outras, serão realizadas pela agência PROS.

Sobre a Kimberly-Clark Brasil

A Kimberly-Clark e suas marcas são parte indispensável na vida de pessoas em mais de 175 países. Movidos pela inovação, criatividade e compreensão das suas necessidades de cuidado mais essenciais, criamos produtos que ajudam as pessoas a vivenciar melhor suas experiências mais importantes. Nosso portfólio de marcas no Brasil, que inclui Huggies ®, Intimus ® e Plenitud ®, mantém o primeiro ou o segundo lugar em participação de mercado em aproximadamente 80 países. Aplicamos práticas sustentáveis para contribuir para a preservação do planeta, construir comunidades fortes e garantir que nossos negócios prosperem nas próximas décadas. Somos reconhecidos pelo quinto ano consecutivo pelo Ethisphere como uma das empresas mais éticas do mundo. Para acompanhar as últimas notícias e saber mais sobre nossa história de 150 anos de inovação, visite kimberly-clark. com.

