Brasil atrai estrangeiros em busca de cirurgias estéticas

Nesta terça-feira (13/06), quando o Brasil celebra o Dia do Turista, destaca-se uma tendência em ascensão no país: o turismo estético. Com preços competitivos, segurança hospitalar e a reputação dos profissionais de saúde, o Brasil tem se consolidado como o destino preferido por turistas estrangeiros em busca de cirurgias estéticas. Essa escolha é impulsionada também pela facilidade de entrada no país, seja pela isenção de visto para alguns países ou pela redução da burocracia na obtenção do visto em outros casos.

De acordo com a publicação especializada “Patients Beyond Borders”, que é conhecida por produzir guias de turismo médico, o mercado de viagens para procedimentos cirúrgicos movimenta uma cifra expressiva entre US$ 65 bilhões e US$ 87,5 bilhões em todo o mundo. Estima-se que cerca de 24 milhões de pacientes realizem essas viagens, desembolsando em média US$ 3,4 mil por visita. Esses custos incluem despesas médicas, serviços locais, transporte, internação, acomodação e tratamentos estéticos. No Brasil, o preço pode ser até 30% menor em relação a outros destinos, como os Estados Unidos. Esse fator tem contribuído para que o Brasil se torne o destino preferido de turistas em busca de cirurgias estéticas.

No último ano, mais de 3,63 milhões de turistas internacionais escolheram o Brasil como destino. Esses visitantes gastaram US$ 4.952 bilhões no país em 2022, registrando um crescimento de 68% em comparação ao ano anterior. Esses números, divulgados pelo Ministério do Turismo, refletem o impacto positivo do turismo no país. Setores como o da saúde também têm se beneficiado, como no caso do cirurgião bucomaxilofacial, Rafael Evaristo (CRO 12231 SC), especialista em emagrecimento e rejuvenescimento facial, que tem visto um aumento significativo no número de pacientes estrangeiros em seus consultórios, representando mais de 30% de seu público no último ano.

Tais Heberle, uma paciente de 39 anos da Alemanha, encontrou no sul do Brasil a solução para seu problema com a papada. Após experiências frustrantes com três cirurgias de lipoaspiração e outros procedimentos sem sucesso, ela conheceu o cirurgião por meio de recomendação de uma familiar. Fascinada pelas transformações alcançadas pelo profissional, Tais acompanhou suas redes sociais até decidir marcar uma consulta. Ao chegar ao país, foi acolhida com atenção e segurança pela equipe do cirurgião, o que reforçou sua confiança na escolha. Após o bem-sucedido procedimento estético, ela expressa sua gratidão: “Hoje só tenho a agradecer por ter colocado o Dr. Rafael Evaristo e sua equipe na minha vida. Estou linda de novo, meu rosto está magrinho, definido sem flacidez e papada. O mais belo é me olhar no espelho e me reconhecer novamente!”.

Nos últimos 20 anos, o Brasil tem sido um destino líder em cirurgias plásticas para pacientes internacionais. De acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o país realiza anualmente 1,5 milhão de procedimentos cirúrgicos, dos quais 57% são estéticos. Desse total, aproximadamente 7% são realizados em estrangeiros. O setor experimentou um crescimento de 13% em 2022 e projeta uma expectativa de crescimento de 35% nos próximos cinco anos.

Atendimento adaptado

Para atender a essa demanda específica, Rafael Evaristo adaptou seu atendimento, oferecendo consultas remotas aos pacientes, permitindo que eles organizem seus planos de viagem para o Brasil com antecedência. Além disso, ele também adaptou seu acompanhamento pós-operatório, trabalhando em conjunto com profissionais de saúde de outros países para garantir os cuidados necessários para uma boa recuperação após a cirurgia. Normalmente, os pacientes ficam cerca de 3 a 7 dias no Brasil antes de retornarem aos seus países de origem.

O Rafael Evaristo investiu em uma nova estrutura para atender ainda melhor seus pacientes internacionais. O recém-inaugurado Centro Brasileiro de Cirurgia Facial (CBCF), localizado em Blumenau – SC. O CBCF é um hospital dedicado exclusivamente a cirurgias estéticas na face e oferece serviços especializados de translado para receber seus pacientes nos aeroportos mais próximos. Além disso, o CBCF conta com tradutores para garantir que o idioma não seja um problema durante o atendimento. Estrategicamente localizado próximo a hotéis e restaurantes, o hospital oferece mais comodidade e conforto ao público que vem de fora.

“Recebemos pacientes de todo o mundo em busca da excelência em nossa área de atuação e, particularmente, pelo reconhecimento do Brasil como um país com profissionais altamente capacitados e experientes. Investimos constantemente em tecnologia e técnicas avançadas de cirurgia estética facial para oferecer o que há de melhor aos nossos pacientes, proporcionando resultados precisos e satisfatórios. É uma honra poder contribuir para a realização dos sonhos de pessoas de diferentes nacionalidades”, afirmou o cirurgião estético.

Com mais de 15 anos de estudos na área e membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial (CTBMF), o cirurgião Rafael Evaristo é a escolha de pessoas de todo o mundo em busca de sua técnica inovadora na América Latina para remoção da papada e sustentação dos músculos da base do pescoço. Ele realiza um procedimento minimamente invasivo com rápida recuperação, resultando em um rosto mais jovem e magro, além da melhora na autoestima.

Mesmo residindo em Miami, nos Estados Unidos, um país com medicina avançada, Wendell Ricarte, de 41 anos, optou por viajar para o Brasil em busca de uma solução para seus problemas de saúde. Ele procurou o cirurgião Rafael Evaristo para tratar questões como sua face pesada, ronco e apneia do sono, além da falta de definição mandibular. Após a cirurgia, ficou extremamente satisfeito com os resultados, que não apenas trouxeram benefícios estéticos, mas também melhoraram sua qualidade de vida. Wendell não ronca mais e seu sono melhorou significativamente. Motivado com sua nova aparência, o paciente decidiu contar com a ajuda de um personal trainer e nutricionista, adotando novos hábitos alimentares e se exercitando regularmente.

