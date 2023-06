Festa Ligo (Letônia) em Nova Odessa sábado e domingo

A ABCL (Associação Brasileira da Cultura Leta) realiza neste sábado e domingo (dias 17 e 18/06), no Espaço Cultural Leto “Ralfo Klavin”, no bairro Altos do Klavin, a tradicional Festa Ligo, entre outras programações esportivas, culturais e gastronômicas. O evento tem o apoio da Prefeitura de Nova Odessa e visa celebrar anualmente o solstício de verão na Letônia, trazendo diversas novidades nesta 9ª edição.

Além de comidas típicas, artesanato, danças e músicas do país do leste europeu, a programação conta com a Ligo Running (corrida e caminhada), um workshop de culinária leta, gincana, palestras etc. A atração principal é a apresentação do duo internacional formado pelas musicistas Katrina e Liene.

Segundo o presidente da ABCL, Felipe Albrecht, “a Ligo é uma tradição ancestral e continua sendo celebrada como um dos feriados mais queridos na Letônia”. “É quando o povo leto comemora o dia do solstício de verão, com a noite mais curta e o dia mais longo do ano – ou seja, é a chegada das boas colheitas”, explicou.

“A Festa Ligo está na sua 9ª edição e nosso intuito é manter essa tradição. Na Festa Ligo os convidados poderão experimentar pratos feitos aqui em Nova Odessa, mas com um toque leto. São receitas passadas de geração a geração. Quem quiser também poderá vestir trajes típicos da Letônia ou de outro país. Na Letônia, durante a Festa Ligo, as mulheres usam coroas de flores na cabeça e os homens, coroas feitas com folhas de carvalho. Estejam à vontade para usar coroas ou tiaras. Queremos que essa festa seja inesquecível”, acrescentou Albrecht.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) destacou a importância do fortalecimento da cultura leta, especialmente para esta que é uma das maiores comunidades de descendentes de imigrantes da cidade atualmente.

“É sempre um prazer prestigiar a Festa Ligo da Associação Leta, que mantém laços culturais, familiares e religiosos, formando uma das maiores comunidades do tipo no Brasil. Aproveito para convidar a população de Nova Odessa e região para prestigiar o lindo evento, que sempre tem deliciosas comidas típicas, dança e muita alegria”, disse o chefe do Executivo novaodessense.

Os letos estão entre os primeiros grupos de imigrantes trazidos da Europa no começo do século 20 para ocupar o então Núcleo Colonial, atual Nova Odessa – ao lado de russos, italianos, portugueses e espanhóis, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

Logo na manhã do sábado (17/06), a partir das 7h30, está prevista a Ligo Running (corrida e caminhada). A inscrição é a doação de um litro de leite em prol das famílias carentes atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Município. Haverá premiação para os primeiros colocados. Lembrando que para todas as atividades o interessado deve se inscrever antecipadamente no site https://bit.ly/FestaLigo.

Já no período da tarde, haverá gincana infantil, às 13h, com brincadeiras e atividades para as crianças. Também está previsto o workshop de coroa de flores, adereço típico usado nas Festas Ligo, às 13h. Às 14h30, acontece o workshop da culinária leta. É a oportunidade de aprender a fazer kartupelu pankuka e buberts.

A palestra sobre a História de Nova Odessa será ministrada às 15h – também é uma chance de conhecer um pouco mais sobre a história do município. Na sequência, às 16h, haverá a apresentação em vídeo “Como é morar na Letônia na atualidade”?, retratando a história de brasileiros que moram no país europeu.

A Festa Ligo propriamente dita terá início 17h de sábado, com muita música, comes e bebes. A entrada custa R$ 10, mas crianças não pagam. E no domingo (18/06), a partir das 11h30, haverá o famoso almoço com galeto beneficente, com a presença das musicistas letas Katrina e Liene. O prato típico custa R$ 50 antecipado, ou R$ 60 na hora. Saiba mais em https://www.instagram.com/festaligo/ e em https://www.instagram.com/ligorunning/.

