A empresária Juçara Rosolen vai tentar se viabilizar

para ser candidata competitiva a prefeita em Nova Odessa em 2024.

Além de presidente do Grupo Aposerv, ela é também presidente da Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa (ACINO). Tem o feito de ser a primeira mulher eleita para comandar a associação. Em 2020, JR disputou pela primeira vez uma eleição e obteve um bom desempenho nas urnas. Candidata a vereadora pelo PSDB do então prefeito Bill, obteve bons 410 votos. Foi destaque ainda exercendo a presidência do Fundo Municipal de Solidariedade durante todo o ano de 2021.

No ano passado, ela se filiou ao MDB, mas o partido hoje está na base do prefeito Leitinho e deve seguir este rumo no ano que vem.

