Audiência Pública da LDO 2024 esta sexta-feira

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste promove nesta sexta-feira (12) Audiência Pública

para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

A audiência será realizada às 18 horas, no Salão Nobre da Secretaria de Educação, na Rua Graça Martins, 680, Centro, e atende às disposições do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000 e do artigo 44 da Lei Federal 10.257/2001.

A LDO é uma das três peças orçamentárias e seu principal objetivo é orientar a elaboração do orçamento anual, buscando sincronizar a lei orçamentária com os objetivos e metas da administração pública. As outras duas são o Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

