Morreu, nesta segunda-feira, o comerciante Ademilson Fernandes Ferreira Junior, de 37 anos, que levou um tiro na casa noturna Royal, Americana, no último dia 4. Ademilson estava internado no Hospital Municipal após passar por cirurgia.

A Policia Civil investiga o caso, mas ainda não identificou o atirador. No dia do crime, um Jetta foi apreendido com a chave no contato e com um carregador de pistola Cal. 9mm contendo 01 munição intacta no assoalho do passageiro, mesmo calibre de munição encontrada nas cápsulas na Royal.

No velório, amigos disseram que Ademilson não iria para a casa noturna naquele dia, e que teria mudado de ideia na hora.

O corpo de Ademilson será enterrado às 10h30, no Cemitério do Parque Gramado, em Americana.

